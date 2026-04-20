Οι πυραμίδες του Τεοτιουακάν στο Μεξικό αποτελού έναν δημοφιλή τουριστικό και αρχαιολογικό χώρο έξω από την Πόλη του Μεξικού και είναι από τα σημαντικότερα πολιτιστικά κέντρα στην κεντρική Αμερική.

Ένας άνδρας πυροβόλησε μια Καναδή και τραυμάτισε αρκετούς άλλους πριν αυτοκτονήσει τη Δευτέρα στις πυραμίδες Τεοτιουακάν στο Μεξικό.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Μεξικού δήλωσε ότι οι τραυματίες λάμβαναν ιατρική περίθαλψη.

Οι αρχές ανέφεραν πως στο σημείο εντόπισαν και κατάσχεσαν ένα πυροβόλο όπλο, ένα μαχαίρι και πραγματικά φυσίγγια.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, δήλωσε ότι οι αρχές των ομοσπονδιακών, πολιτειακών και τοπικών υπηρεσιών ανταποκρίθηκαν άμεσα και συνεργάζονται για το συμβάν.

«Αυτό που συνέβη σήμερα στο Τεοτιουακάν μας πληγώνει βαθιά. Εκφράζω την πιο ειλικρινή μου αλληλεγγύη στους πληγέντες και στις οικογένειές τους. Είμαστε σε επαφή με την καναδική πρεσβεία», δήλωσε.

