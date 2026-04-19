Κάποια από τα παιδιά που σκοτώθηκαν σχετίζονταν με τον δράστη, σύμφωνα με τις αρχές της Λουιζιάνας.

Ένοπλος πυροβόλησε και σκότωσε οχτώ παιδιά, σε διαφορετικά σπίτια, σύμφωνα με την αστυνομία του Σρίβπορτ στη Λουιζιάνα.

Τα θύματα ήταν από ενός έως περίπου 14 ετών, δήλωσε ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, Κρις Μπόρντελον. Συνολικά 10 άνθρωποι δέχθηκαν πυρά. Οι πυροβολισμοί έπεσαν σε τρία σημεία και κάποια από τα παιδιά σχετίζονταν με τον δράστη.

Φεύγοντας από την περιοχή όπου άνοιξε πυρ, ο δράστης έκλεψε ένα αυτοκίνητο. Τον καταδίωξαν αστυνομικοί και ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά τους, είπε ακόμα ο Μπόρντελον.

«Αυτή είναι μια εκτεταμένη σκηνή εγκλήματος, που δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχουμε δει ποτέ οι περισσότεροι από εμάς», παραδέχθηκε ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το κίνητρο του δράστη και πώς εξελίχθηκε η επίθεση.

«Είναι μια τραγική κατάσταση, ίσως η χειρότερη που είχαμε ποτέ. Είναι ένα φριχτό πρωινό», δήλωσε ο Τομ Άρσενο, δήμαρχος του Σρίβπορτ, μιας πόλης με περίπου 180.000 κατοίκους.

Πηγή: AP