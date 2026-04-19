Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, μέσω... Ισραήλ, έκανε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε την Κυριακή ότι οι μουσουλμανικές χώρες της περιοχής ανησυχούν για μια αυξανόμενη στρατιωτική συμμαχία μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου.

Ο Φιντάν ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει ενταχθεί σε αυτή την ομάδα, παρότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

«Κανείς δεν μας έχει δώσει διαβεβαιώσεις ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν στρεφόταν εναντίον μας, πριν ή μετά την ίδρυσή της», δήλωσε ο Φιντάν κατά τη διάρκεια του Antalya Diplomacy Forum στη νότια Τουρκία.

Αναφέρθηκε επίσης σε σχόλια που έκανε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Benjamin Netanyahu, ενώ στεκόταν δίπλα στον Έλληνα πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Κύπρου σε μια τριμερή σύνοδο στο Ισραήλ πέρυσι.

Σε συνέντευξη Τύπου τον Δεκέμβριο, ο Νετανιάχου δήλωσε:

«Σε όσους φαντασιώνονται ότι μπορούν να επαναφέρουν τις αυτοκρατορίες τους και την κυριαρχία τους πάνω στα εδάφη μας, λέω: Ξεχάστε το. Δεν πρόκειται να συμβεί. Μην το σκέφτεστε καν», σε μια προφανή αναφορά προς την Τουρκία.