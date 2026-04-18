Η κατάσταση γύρω από το Στενό του Ορμούζ παραμένει κρίσιμη, καθώς οποιαδήποτε μεταβολή στη λειτουργία του θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα τις διεθνείς αγορές ενέργειας και τη γεωπολιτική ισορροπία στη Μέση Ανατολή.

Σε ένα νέο κύκλο δηλώσεων με έντονη ρητορική αλλά και διπλωματικές αναφορές, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν και το Στενό του Ορμούζ, παρουσιάζοντας μια εικόνα ταυτόχρονης έντασης και διαπραγμάτευσης.

Όπως αναφέρει το Skynews, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι η Τεχεράνη «έγινε λίγο χαριτωμένη», χρησιμοποιώντας χαρακτηριστική φρασεολογία για να περιγράψει τη στάση της Ιρανικής πλευράς τα τελευταία χρόνια, ενώ υποστήριξε πως οι δύο πλευρές βρίσκονται σε «πολύ καλές συζητήσεις». Παράλληλα, τόνισε ότι η αμερικανική στάση παραμένει σκληρή και ότι η Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να δεχτεί εκβιασμούς μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν φέρεται να αναθεώρησε την απόφασή του να προχωρήσει σε κινήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ναυσιπλοΐα στο κρίσιμο αυτό πέρασμα. Ωστόσο, ο Τραμπ φάνηκε να υποβαθμίζει την ένταση, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν σε μεγάλο βαθμό αποδυναμώσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας και ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

«Ήθελαν να κλείσουν ξανά το στενό, αλλά δεν μπορούν να μας εκβιάσουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας τη θέση ότι οι ΗΠΑ διατηρούν ισχυρό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα.

Παρά τη σκληρή ρητορική, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των επαφών, σημειώνοντας ότι «μέχρι το τέλος της ημέρας θα υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες» και ότι οι συζητήσεις με την ιρανική πλευρά συνεχίζονται σε θετικό κλίμα, έστω και υπό πίεση.