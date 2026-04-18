Το Ιράν ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τον αυστηρό έλεγχο στα Στενά, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Τουλάχιστον δύο εμπορικά πλοία ανέφεραν ότι δέχθηκαν πυρά καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τρεις πηγές ναυτιλίας, λίγο αφότου το Ιράν ανακοίνωσε ότι ενισχύει ξανά τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού.

Νωρίτερα το Σάββατο, συστήματα παρακολούθησης πλοίων έδειξαν κομβόι οκτώ δεξαμενόπλοιων να διέρχεται από τα Στενά, στην πρώτη μεγάλη κίνηση πλοίων από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν πριν από επτά εβδομάδες.

Ωστόσο, στη συνέχεια το Ιράν ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τον αυστηρό έλεγχο στα Στενά, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Μήνυμα Χαμενεΐ

Σε μήνυμα που ανάρτησε στο Telegram, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δήλωσε ότι το ιρανικό ναυτικό είναι έτοιμο να προκαλέσει «νέες πικρές ήττες» στους εχθρούς του.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι υπάρχουν «αρκετά καλά νέα» σχετικά με το Ιράν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οι εχθροπραξίες ενδέχεται να ξαναρχίσουν έως την Τετάρτη που λήγει η δίμηνη εκεχειρία.

Το Ιράν είχε ανακοινώσει την προσωρινή επαναλειτουργία των Στενών μετά τη δεκαήμερη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, που επιτεύχθηκε με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

Ωστόσο, το Σάββατο, η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν δήλωσε ότι η διέλευση από τα Στενά έχει επιστρέψει σε καθεστώς αυστηρού ιρανικού στρατιωτικού ελέγχου, επικαλούμενη επανειλημμένες παραβιάσεις από τις ΗΠΑ και πράξεις «πειρατείας» υπό το πρόσχημα του αποκλεισμού.

Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι το Ιράν είχε προηγουμένως συμφωνήσει «καλή τη πίστει» σε ελεγχόμενη διέλευση περιορισμένου αριθμού δεξαμενόπλοιων και εμπορικών πλοίων μετά από διαπραγματεύσεις, αλλά πρόσθεσε ότι οι συνεχιζόμενες ενέργειες των ΗΠΑ ανάγκασαν την Τεχεράνη να επαναφέρει αυστηρότερους ελέγχους στη ναυσιπλοΐα στο στρατηγικό αυτό πέρασμα.

Με πληροφορίες από Reuters