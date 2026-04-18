Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα πως επαναφέρει «τον αυστηρό έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ ως αντίδραση στη διατήρηση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων, ανακαλώντας τη χθεσινή απόφασή του να ανοίξει εκ νέου αυτήν τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Η Τεχεράνη «αποδέχθηκε καλή τη πίστει να επιτρέψει τον διάπλου ενός περιορισμένου αριθμού πετρελαιοφόρων και εμπορικών πλοίων», όμως οι Αμερικανοί, παραβιάζοντας τις δεσμεύσεις τους, «συνεχίζουν να επιδίδονται σε πράξεις πειρατείας υπό το πρόσχημα του λεγόμενου αποκλεισμού», κατήγγειλε η διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

«Για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση και αυτό το στρατηγικό πέρασμα βρίσκεται πλέον υπό τον αυστηρό έλεγχο» του Ιράν, προσθέτει η ανακοίνωση.

Αυτή η ανακοίνωση εκδίδεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πέραν της κατάπαυσης του πυρός των δύο εβδομάδων που τέθηκε σε ισχύ την 8η Απριλίου ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Τουλάχιστον 8 πετρελαιοφόρα και τάνκερ μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου διήλθαν νωρίς σήμερα το πρωί από τα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να έχει δηλώσει χθες ότι ανοίγει για όσο διαρκέσει η εκεχειρία τη θαλάσσια οδό, προτού αλλάξει θέση σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler που παρακολουθεί τη θαλάσσια κυκλοφορία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ένα πετρελαιοφόρο που μετέφερε αργό, τέσσερα τάνκερ μεταφοράς υγραερίου, δύο πλοία που μετέφεραν πετρέλαιο και χημικά προϊόντα και ένα όγδοο πλοίο που μετέφερε «πετρελαϊκά προϊόντα» διέσχισαν τα Στενά νωρίς σήμερα το πρωί, όπως δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας Kpler.

Σήμερα επίσης το πρωί, ο ιστότοπος MarineTraffic έδειχνε πως περισσότερα από 12 πλοία κυκλοφορούσαν στην περιοχή, μεταξύ αυτών πετρελαιοφόρα κοντά στην ιρανική νήσο Λαράκ, όμως τουλάχιστον δύο φαίνεται να επέστρεψαν γύρω στις 12.00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

Επιπλέον, ένα κρουαζιερόπλοιο, το Celestyal Discovery, διέσχισε το θαλάσσιο πέρασμα χωρίς επιβάτες πηγαίνοντας από το Ντουμπάι στο Μουσκάτ, ένα πρωτόγνωρο γεγονός από την έναρξη των εχθροπραξιών την 28η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση από την Τεχεράνη του ανοίγματος των Στενών, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει πως ο αμερικανικός αποκλεισμός θα παρέμενε «πλήρως σε ισχύ» έως το τέλος των διαπραγματεύσεων και ότι θα «συνεχιζόταν» εάν καμία συμφωνία δεν είχε επιτευχθεί με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

«Από την έναρξη του αποκλεισμού, 21 πλοία έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων που τους διατάσσουν να επιστρέψουν στο Ιράν», δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ το Σάββατο στο X.