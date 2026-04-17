Ηγέτες αραβικών χωρών του Κόλπου και της Ευρώπης δεν ταυτίζονται με την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ...

Περίπου έξι μήνες θα χρειαστούν για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εκτιμούν ηγέτες αραβικών χωρών του Κόλπου και της Ευρώπης, που επισημαίνουν πως οι εμπόλεμες πλευρές πρέπει να παρατείνουν την εκεχειρία τους ώστε να καλύψουν αυτό το χρονικό διάστημα, αναφέρει το Bloomberg.

Οι ίδιοι υπογραμμίζουν ότι πρέπει να ανοίξουν άμεσα τα Στενά του Ορμούζ για να αποκατασταθεί η ροή ενέργειας και προειδοποιούν ότι μπορεί να προκύψει παγκόσμια επισιτιστική κρίση αν αυτό δεν συμβεί έως τον επόμενο μήνα, ανέφεραν αξιωματούχοι στο πρακτορείο. Αν ο πόλεμος παραταθεί για μεγαλύτερο διάστημα, οι τιμές της ενέργειας θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο.

Οι χώρες του Κόλπου πιστεύουν ότι το Ιράν επιδιώκει να αναπτύξει πυρηνικό όπλο και πως αυτό δεν έχει αλλάξει μετά τους βομβαρδισμούς της χώρας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με τους αξιωματούχους. Κατά συνέπεια, θεωρούν ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να απαγορεύει στο Ιράν τον εμπλουτισμό ουρανίου ή την κατοχή βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Ωστόσο, οι ηγέτες του Κόλπου εμφανίζονται στην πλειονότητά τους αντίθετοι σε μια επιστροφή στη σύγκρουση και επιθυμούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιδιώξουν διπλωματική λύση με την Τεχεράνη, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Εκπρόσωποι των κυβερνήσεων της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, του Κουβέιτ, του Ομάν και του Μπαχρέιν δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα του Bloomberg για σχόλιο. Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων παρέπεμψε το Bloomberg σε δήλωση της 8ης Απριλίου, στην οποία ανέφερε ότι πρέπει να υπάρξει «άνευ όρων επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ».

Η δήλωση των ΗΑΕ «υπογράμμισε την ανάγκη για μια συνολική και διαρκή προσέγγιση που να αντιμετωπίζει όλο το φάσμα των απειλών του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών του δυνατοτήτων, των βαλλιστικών πυραύλων, των drones, των στρατιωτικών δυνατοτήτων και των συνδεδεμένων πληρεξουσίων και τρομοκρατικών ομάδων με τη χώρα».

«Δεν θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο άμεσο μέλλον. Η αισιοδοξία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ οφείλεται στο ότι γνωρίζει τις επιπτώσεις στις αγορές», δήλωσε ο Ρομπ Μακέρ, πρώην Βρετανός πρέσβης στο Ιράν και μέλος του think tank Chatham House.

«Δεν έχει σημασία μόνο αν θα επιτύχουν οι διαπραγματεύσεις, αλλά αν θα κάνουν αρκετά στο προσεχές διάστημα ώστε να αποτραπεί η επιστροφή σε ένοπλη σύγκρουση», είπε στο Bloomberg. «Αυτό είναι εφικτό, αλλά φωνές μέσα στο Ιράν πιθανότατα θα ανυπομονούν να επιστρέψουν σε εκτοξεύσεις πυραύλων και πρόκειται για ένα δυνατό παιχνίδι νεύρων».

Κλειστά τα Στενά

Τα Στενά του Ορμούζ ουσιαστικά παραμένουν κλειστά από την έναρξη της σύγκρουσης, πλήττοντας τις οικονομίες των χωρών του Κόλπου, καθώς πλέον δεν μπορούν να εξάγουν κανονικές ποσότητες πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου, αλουμινίου και προϊόντων όπως λιπάσματα.

Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εξετάζουν παράταση δύο εβδομάδων της εκεχειρίας, η οποία λήγει την Τρίτη (ώρα ΗΠΑ), σύμφωνα με το Bloomberg. Αυτό θα τους έδινε περισσότερο χρόνο για διαπραγμάτευση.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν σε παράταση της εκεχειρίας, πόσο μάλλον να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία. Πέρα από τα Στενά του Ορμούζ - που το Ιράν δηλώνει ότι θέλει να ελέγχει επ’ αόριστον - άλλα ανοιχτά ζητήματα είναι το πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, η άρση κυρώσεων για την Ισλαμική Δημοκρατία και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στον Λίβανο μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ.

Ο Ρομπ Μακέρ δήλωσε ότι υπάρχει περιθώριο συμφωνίας στα πυρηνικά ζητήματα, με το Ιράν να δεσμεύεται να επιτρέψει επιθεωρήσεις και να αναστείλει τον εμπλουτισμό ουρανίου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με αντάλλαγμα την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων από τις ΗΠΑ και τη χαλάρωση των περιορισμών στο πετρελαϊκό εμπόριο, ενώ η επίτευξη συμφωνίας για τα Στενά και οι απαιτήσεις του Ιράν για εγγυήσεις ασφάλειας θα είναι πολύ πιο περίπλοκες.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη δεκαήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, χωρίς να αναφέρει τη Χεζμπολάχ. Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η εκεχειρία στον Λίβανο θα μπορούσε να βοηθήσει τις συνομιλίες με το Ιράν.

Με πληροφορίες από Bloomberg