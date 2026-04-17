Περίπου «τριάντα συμμετέχοντες» θα λάβουν μέρος στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ.

Σήμερα, στις 15.00, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη ηγετών για τα Στενά του Ορμούζ που διοργανώνουν ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ. Αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης είναι η δημιουργία αποστολής για την ασφάλεια των Στενών όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, σύμφωνα με το Ελιζέ.

Στις 16.30 ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, με την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Λίγο αργότερα, στις 18.30, θα συναντηθεί, με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης της Παλαιστινιακής Αρχής, Χουσέιν αλ Σεϊχ.

Με τη συμμετοχή 30 χωρών η τηλεδιάσκεψη στο Παρίσι

Θέλουμε να «οικοδομήσουμε μια αξιόπιστη πρόταση που είναι ουσιαστικά αυτή μιας τρίτης οδού ανάμεσα στη μέγιστη πίεση που άσκησαν προηγουμένως οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν και στην επανέναρξη του πολέμου», υπογράμμισε το Ελιζέ. Κατά συνέπεια, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα συνδεθούν με αυτή την αποστολή και, επιπλέον, δεν θα παραστούν στη διάσκεψη της Παρασκευής.

Νωρίτερα ο καγκελάριος Μερτς είπε ότι θέλει να συζητήσει την ενδεχόμενη συμμετοχή των ΗΠΑ σε μια αποστολή στο Ορμούζ, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την πρόθεση της Γαλλίας να μην εμπλακούν οι χώρες που συμμετείχαν στον πόλεμο.