Με 214-213 απορρίφθηκε το ψήφισμα για τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων μπλόκαρε, οριακά, την προσπάθεια των Δημοκρατικών να σταματήσουν τον πόλεμο στο Ιράν, αν δεν έχει έγκριση από το Κογκρέσο, παρότι εντείνεται ο διακομματικός εκνευρισμός για τη σύγκρουση που έχει κρατήσει εβδομάδες, χωρίς ο Ντόναλντ Τραμπ να έχει πάρει «πράσινο φως».

Με 214 κατά και 213 υπέρ, απορρίφθηκε η συζήτηση του ψηφίσματος για τις πολεμικές εξουσίες. Η οριακή διαφορά αναδεικνύει την ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία στο Κογκρέσο, καθώς ο πόλεμος πλησιάζει στην όγδοη εβδομάδα και δεν διαφαίνεται ο τερματισμός του, ενώ με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν, οι υψηλές τιμές των καυσίμων απειλούν να δυσαρεστήσουν τους ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικάνων, που πασχίζουν να διατηρήσουν την πλειοψηφία τους, σημειώνουν οι NYT.

«Μέχρι στιγμής, καμία πλευρά δεν έχει δείξει τι θα ακολουθήσει, πέρα από το συνεχιζόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Στεκόμαστε στην άκρη ενός γκρεμού και το Κογκρέσο πρέπει να δράσει προτού αυτός ο πρόεδρος μας σπρώξει. Κάθε ημέρα που καθυστερούμε, πλησιάζουμε περισσότερο σε μια σύγκρουση χωρίς έξοδο», προειδοποίησε πριν από την ψηφοφορία ο βουλευτής Γκρέγκορι Μικς, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που ηγήθηκε του ψηφίσματος.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Βουλή των Αντιπροσώπων απορρίπτει ψήφισμα που έχει στόχο τον περιορισμό της εξουσίας του προέδρου να διεξάγει πόλεμο εναντίον του Ιράν. Τον Μάρτιο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 219-212. Χθες, η Γερουσία απέρριψε- για τέταρτη φορά- παρόμοιο ψήφισμα.

Δύο Ρεπουμπλικάνοι δεν ακολούθησαν τη γραμμή του κόμματός τους. Ο Τόμας Μέισι, βουλευτής του Κεντάκι, ήταν ο μόνος από το κόμμα που υπερψήφισε, ενώ ο Γουόρεν Ντέιβιντσον από το Οχάιο, που στο παρελθόν είχε στηρίξει παρόμοιο μέτρο, τώρα δήλωσε «παρών». Η Νάνσι Μέις, από τη Νότια Καρολίνα, που είπε ότι έχει «σοβαρές ανησυχίες» για τον χειρισμό του πολέμου, απείχε από την ψηφοφορία. Από τους Δημοκρατικούς, ο Τζάρεντ Γκόλντεν του Μέιν ήταν ο μόνος που καταψήφισε.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει 60 ημέρες αφού ενημερώσει το Κογκρέσο ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να εμπλακούν σε εχθροπραξίες, προκειμένου να τερματίσει την επιχείρηση ή να εξασφαλίσει έγκριση για να συνεχίσει.

Η επιχείρηση «Επική Οργή» στο Ιράν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, χωρίς έγκριση από το Κογκρέσο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε το Κογκρέσο με επίσημη επιστολή στις 2 Μαρτίου, κάτι που σημαίνει ότι η σχετική προθεσμία εκπνέει την 1η Μαΐου.