Το Netblocks, το οποίο παρακολουθεί την παγκόσμια συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, δήλωσε στο X ότι το μπλακ άουτ στο Ιράν είναι σε εξέλιξη και είχε φτάσει την 48η ημέρα του.

Η πρόσβαση στη μηχανή αναζήτησης Google έχει αποκατασταθεί στο Ιράν τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρει το Fars.

Ωστόσο, ορισμένοι χρήστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακοπές σύνδεσης, ασταθή υπηρεσία διαδικτύου και περιοδικές αποτυχίες σύνδεσης.

Η Google φαίνεται να είναι ξανά διαθέσιμη στο Ιράν μετά από ένα παρατεταμένο μπλακ άουτ, ανέφερε το Mehr News. Το πρακτορείο ανακοίνωσε τα νέα σε μια ανάρτηση στο Telegram και συμπεριέλαβε ένα print screen της αρχικής σελίδας της Google.

«Η μηχανή αναζήτησης Google, η οποία δεν ήταν διαθέσιμη στην αρχή της αμερικανικής και ισραηλινής επιθετικότητας εναντίον της χώρας και του διεθνούς αποκλεισμού του διαδικτύου, έχει γίνει ξανά διαθέσιμη στους χρήστες», ανέφερε η ανάρτηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, το Netblocks, το οποίο παρακολουθεί την παγκόσμια συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, δήλωσε στο X ότι το μπλακ άουτ είναι σε εξέλιξη και είχε φτάσει την 48η ημέρα του.

«Το μέτρο λογοκρισίας, αξεπέραστο σε κλίμακα και σοβαρότητα σε μια συνδεδεμένη κοινωνία, είχε οικονομικό αντίκτυπο 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι σήμερα ανά μεθοδολογία COST, εκτός από τις βλάβες στα ανθρώπινα δικαιώματα», ανέφερε η ανάρτηση.

