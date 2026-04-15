Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε την Τρίτη ότι ένας αμερικανικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών είναι «επικίνδυνος και ανεύθυνος», προειδοποιώντας ότι θα επιδεινώσει μόνο τις εντάσεις.

Το πρώτο 24ωρο του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού έκανε μικρή διαφορά στην κίνηση στο Στενό του Ορμούζ - με τουλάχιστον οκτώ πλοία, συμπεριλαμβανομένων τριών δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με το Ιράν, να διασχίζουν τη θαλάσσια οδό.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τον αποκλεισμό την Κυριακή, αφού οι ειρηνευτικές συνομιλίες του Σαββατοκύριακου στο Ισλαμαμπάντ απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Ο αποκλεισμός έχει δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τους μεταφορείς, τις πετρελαϊκές εταιρείες και τις ασφαλιστικές, ενώ, σύμφωνα με πηγές του κλάδου, η κίνηση καλύπτει μόνο ένα κλάσμα των περισσότερων από 130 ημερήσιων διελεύσεων πριν από τον πόλεμο.

«Κατά τη διάρκεια των πρώτων 24 ωρών, κανένα πλοίο δεν πέρασε τον αποκλεισμό των ΗΠΑ», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ στο X, προσθέτοντας ότι έξι πλοία συμμορφώθηκαν με οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων να επιστρέψουν για να επανεισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι.

Τα τρία πλοία που συνδέονται με το Ιράν και διέσχισαν το στενό δεν κατευθύνονταν προς ιρανικά λιμάνια και δεν επηρεάστηκαν από τον αποκλεισμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το δεξαμενόπλοιο μέσης εμβέλειας Peace Gulf με σημαία Παναμά κατευθύνεται προς το λιμάνι Hamriyah στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με δεδομένα της LSEG. Το πλοίο συνήθως μεταφέρει ιρανική νάφθα, μια πρώτη ύλη πετροχημικών, σε άλλα μη ιρανικά λιμάνια της Μέσης Ανατολής για εξαγωγή στην Ασία, σύμφωνα με δεδομένα της Kpler. Πριν από αυτό, δύο δεξαμενόπλοια που βρίσκονται υπό αμερικανικές κυρώσεις πέρασαν επίσης από τη στενή θαλάσσια οδό.

Πέντε ακόμη πλοία είχαν διασχίσει το στενό από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός στις 14:00 GMT τη Δευτέρα. Αυτά περιλάμβαναν δύο ακόμη δεξαμενόπλοια χημικών και αερίου, δύο πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου και το φορτηγό πλοίο Ocean Energy που αγκυροβόλησε στο ιρανικό λιμάνι Bandar Abbas.

Ένα στρατιωτικό σημείωμα των ΗΠΑ που εστάλη σε ναυτικούς και είδε το Reuters ανέφερε ότι οι ανθρωπιστικές αποστολές θα εξαιρούνταν από τον αποκλεισμό.

«Οι ΗΠΑ δεν χρειάζεται να μπλοκάρουν κάθε τύπο πλοίου ή να εισέλθουν στο Στενό του Ορμούζ· μπορούν να εφαρμόσουν έναν "διακοπτόμενο" αποκλεισμό», δήλωσε ο Fabrizio Coticchia, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας στην Ιταλία.

«Τα πλοία δεν θα δέχονται επιθέσεις, αλλά θα εκτρέπονται», είπε ο Coticchia, προσθέτοντας ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία θα βρίσκονται εκτός του στενού στον Κόλπο του Ομάν.

Ενώ το κόστος των ασφαλίστρων δεν έχει αυξηθεί από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός, παραμένει σε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε επιπλέον εβδομαδιαίο κόστος, με την κάλυψη να επανεξετάζεται συνήθως από τους ασφαλιστές κάθε 48 ώρες.

«Η επιστροφή σε μια "κανονικότητα" στη Μέση Ανατολή φαίνεται πλέον πιθανώς πιο μακρινή από ό,τι πριν από μία εβδομάδα, ειδικά δεδομένου ότι το αμερικανικό ναυτικό έχει ξεκινήσει έναν αποκλεισμό», ανέφερε η BRS σε έκθεσή της. «Αναμένεται ότι θα υπάρχει ελάχιστη ή καθόλου εμπορική κίνηση στο στενό στο άμεσο μέλλον.»