Τουλάχιστον επτά μαθητές τραυματίσθηκαν από πυρά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της επαρχίας Σανλιούρφα στην νοτιοανατολική Τουρκία μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας πρώην μαθητής άνοιξε πυρ την Τρίτη (14/04) σε ένα λύκειο στη νοτιοανατολική Τουρκία, τραυματίζοντας τουλάχιστον 16 άτομα, πριν βάλει τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικές δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες είχαν αποσταλεί στο σχολείο στην περιοχή Σιβερέκ της επαρχίας Σανλιούρφα, προχώρησαν στην εκκένωση των μαθητών, ενώ ήταν σε εξέλιξη προσπάθειες να πεισθεί ο δράστης να παραδοθεί, όπως μετέδωσε ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός NTV.

Τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν ασθενοφόρα να περιμένουν έξω από το σχολείο, καθώς οι μαθητές εγκατέλειπαν το κτήριο.

Ο δράστης, ο οποίος χρησιμοποίησε κυνηγετικό όπλο, ήταν μαθητής, σύμφωνα με το NTV.

Το κίνητρο παραμένει ασαφές. Οι πυροβολισμοί σε σχολεία είναι σπάνιοι στην Τουρκία.

Πηγή: AFP