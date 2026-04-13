Του έδωσε και κατάλαβε ο Ζολτ Χέγκεντους.

Viral έχει γίνει από χθες στο διαδίκτυο ο χορός του Ζολτ Χέγκεντους, ένα από τα βασικά πρόσωπα της ομάδας του νικητή στις ουγγρικές εκλογές, Πέτερ Μάγιαρ, και βασικός υποψήφιος για τη θέση του υπουργού Υγείας.

«Ως κορυφαίος ορθοπεδικός χειρουργός, πέρασε χρόνια εργαζόμενος σε κλινικές στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν επιστρέψει στην Ουγγαρία το 2015 για να μεταρρυθμίσει το σύστημα υγείας. Σήμερα αναπτύσσει το σχέδιο μεταρρύθμισης της υγείας για το κόμμα Tisza, αναφέρει το Nexta.

{https://x.com/nexta_tv/status/2043593846131470343}

Το δεξιό κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιαρ εξασφάλισε πλειοψηφία δυο τρίτων στο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας.

Το Tisza θα καταλάβει τις 138 από τις 199 της ουγγρικής Βουλής, έναντι 55 της παράταξης Fidesz του απερχόμενου λαϊκιστή εθνικιστή πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.