Ο Ντόναλντ Τραμπ αναδήμοσιευσε την Κυρικαή ένα άρθρο, με τίτλο «Το χαρτί Τραμπ αν το Ιράν δεν υποχωρήσει: ένας ναυτικός αποκλεισμός».

Μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, ο αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social δημοσίευμα στο οποίο γίνεται λόγος για το ενδεχόμενο επιβολής ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις.

Παραθέτουμε αυτούσιο το δημοσίευμα από το justthenews.com.

«Πριν εξαπολύσει μια τολμηρή στρατιωτική επιχείρηση για τη σύλληψη του δικτάτορα Μαδούρο, ο πρόεδρος Τραμπ οδήγησε την οικονομία της Βενεζουέλας στα όρια της κατάρρευσης με έναν ναυτικό αποκλεισμό που στραγγάλισε τα έσοδα της χώρας από το πετρέλαιο.

Αν το Ιράν αρνηθεί να αποδεχθεί την τελική συμφωνία που προσέφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο, ο Τραμπ θα μπορούσε να βομβαρδίσει την Τεχεράνη, οδηγώντας την «πίσω στην Εποχή του Λίθου». Ή θα μπορούσε απλώς να επαναλάβει τη στρατηγική του επιτυχημένου αποκλεισμού, ώστε να καταπνίξει μια ήδη εύθραυστη ιρανική οικονομία και να αυξήσει τη διπλωματική πίεση στην Κίνα και την Ινδία, αποκόπτοντάς τες από μία από τις βασικές πηγές πετρελαίου τους.

Ειρωνικά, το τεράστιο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford που ηγήθηκε του αποκλεισμού της Βενεζουέλας βρίσκεται τώρα στον Περσικό Κόλπο, μετά από μια σύντομη παύση για επισκευές μετά από φωτιά. Και τώρα ενώνει τις δυνάμεις του με το USS Abraham Lincoln και άλλα μεγάλα ναυτικά μέσα.

Με λίγα λόγια, ο Τραμπ θα μπορούσε απλώς να υπερκεράσει με αποκλεισμό τον έλεγχο του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ειδικούς.

«Θα ήταν πολύ εύκολο για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να ασκήσει πλήρη έλεγχο στο τι ανεβαίνει και κατεβαίνει μέσα από τα Στενά τώρα», δήλωσε η ειδικός εθνικής ασφάλειας του Lexington Institute, Ρεμπέκα Γκραντ, στο Just the News. «Έχω ακούσει ότι περίπου 10 πλοία μετακινήθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες. Ένα από αυτά ήταν ρωσικό τάνκερ με αλλαγμένη σημαία, και γνωρίζουμε ότι φορτία έχουν φύγει προς την Κίνα και την Ινδία, και έχουμε δει και εισερχόμενη κίνηση».

«Αν το Ιράν επιμείνει στην αδιαλλαξία, τότε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ μπορεί να εγκαταστήσει ένα καθεστώς εκτεταμένης επιτήρησης στη θάλασσα… και να παρακολουθεί ό,τι μπαίνει και βγαίνει από τα Στενά. Θα πρέπει να ρωτάτε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ αν θέλετε να περάσετε το Χαργκ ή το στενό πέρασμα κοντά στο Ομάν», πρόσθεσε.

Μετά από μαραθώνιες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έφυγε από το Πακιστάν αργά το Σάββατο χωρίς συμφωνία με το Ιράν και δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν καταθέσει την «τελική και καλύτερη προσφορά» τους προς την Τεχεράνη.

Ο Βανς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι διαπραγματεύτηκαν καλή τη πίστει για 21 ώρες και ότι τώρα εναπόκειται στο Ιράν να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί τους τελικούς όρους που ενέκρινε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Φεύγουμε από εδώ με μια πολύ απλή πρόταση, μια μέθοδο κατανόησης που αποτελεί την τελική και καλύτερη προσφορά μας», είπε ο Βανς. «Θα δούμε αν οι Ιρανοί θα την αποδεχθούν».

Οι λεπτομέρειες της αμερικανικής πρότασης δεν δόθηκαν αμέσως στη δημοσιότητα.

Όμως ο αμερικανός αντιπρόεδρος ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει με τον «κεντρικό στόχο» του Τραμπ: την εγκατάλειψη της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

«Δεν το έχουμε δει ακόμη», είπε ο Βανς.

Με την κατάπαυση πυρός των δύο εμβομάδων να οδηγείται στη λήξη, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη προετοιμάσει πολλαπλές επιλογές αν το Ιράν απορρίψει την τελική πρόταση του Τραμπ.

Η ιδέα ενός ναυτικού αποκλεισμού προτάθηκε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα από τον απόστρατο στρατηγό Τζακ Κιν, έναν από τους κορυφαίους στρατιωτικούς αναλυτές των ΗΠΑ.

«Αν ο πόλεμος ξαναρχίσει και αφού αποδυναμώσουμε επαρκώς τα εναπομείναντα στρατιωτικά μέσα του Ιράν, ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να επιλέξει να καταλάβει τη νήσο Χαργκ - ή να τη καταστρέψει», έγραψε σε άρθρο στην New York Post. «Εναλλακτικά, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα μπορούσε να επιβάλει αποκλεισμό, κλείνοντας τη γραμμή ζωής των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου».

«Αν διατηρήσουμε τις υποδομές του Χαργκ αλλά αναλάβουμε τον έλεγχό τους, θα έχουμε πλήρη έλεγχο του πετρελαίου και της οικονομίας του Ιράν», πρόσθεσε. «Αυτός είναι ο απόλυτος μοχλός πίεσης που θα χρειαζόμασταν για να κατασχέσουμε την "πυρηνική σκόνη" ή τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου και να διαλύσουμε τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού».