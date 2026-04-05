Η κόρη του θύματος κατήγγειλε ότι ανάλογη πράξη βίας σε βάρος της μητέρας της.

Συνελήφθη στη Χίο από στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Χίου, οικιακή βοηθός, υπηκοότητας Ρουμανίας, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομικής έρευνας, η οικιακή βοηθός χτύπησε ηλικιωμένο κάτοικο της Χίου, στον οποίο προσέφερε τις υπηρεσίες της, στο κεφάλι και στο πρόσωπο, ενώ έδεσε τα χέρια του σε μεταλλικό «μπράτσο» κρεβατιού.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το γεγονός αποδείχτηκε με βιντεοληπτικό υλικό που κατέθεσε η κόρη του θύματος στην Αστυνομία και το οποίο λήφθηκε με κάμερα που είχε τοποθετήσει στο σπίτι όπου έμενε ο πατέρας της και η μητέρα της με την οικιακή βοηθό.

Μάλιστα, η κόρη του θύματος κατήγγειλε ότι ανάλογη πράξη βίας σε βάρος της μητέρας της είχε σημειωθεί πριν από 20 μέρες, γεγονός που αποτέλεσε και την αφορμή για την τοποθέτηση της κάμερας.