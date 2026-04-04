Τι αναφέρει σε επιστολή του προς τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί έστειλε επιστολή στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδικάζοντας τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης επίθεσης εναντίον του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ.

Τέτοιες επιθέσεις «εκθέτουν ολόκληρη την περιοχή σε σοβαρό κίνδυνο ραδιενεργού μόλυνσης με σοβαρές συνέπειες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον», έγραψε ο Αραγτσί στην επιστολή του, το κείμενο της οποίας δημοσίευσε στο Telegram.

«Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις των επιτιθέμενων στην περιοχή του ενεργού πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ προκαλούν μεγάλη ανησυχία», ανέφερε.

«Η εγγύτητα αυτών των επιθέσεων σε μια ενεργή πυρηνική εγκατάσταση δημιουργεί μια ανυπόφορη κατάσταση που ενέχει σοβαρό κίνδυνο ραδιενεργού διαρροής», προσέθεσε.