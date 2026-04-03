Σχεδόν την ίδια ώρα που καταρρίφθηκε το F-15E στο Ιράν.

Δεύτερο μαχητικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη την Παρασκευή, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλούνται οι New York Times.

Πρόκειται για ένα A-10 Warthog, το οποίο συνετρίβη στον Περσικό Κόλπο και ο πιλότος του διασώθηκε. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στα Στενά του Ορμούζ, περίπου την ίδια ώρα που καταρρίφθηκε το αμερικανικό F-15E, στο Ιράν, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Υπενθυμίζεται ότι ο ένας πιλότος του F-15E διασώθηκε, ενώ σε εξέλιξη είναι επιχείρηση εντοπισμού του δεύτερου.

Την Τετάρτη (1/4), οι New York Times έγραφαν πως το Πεντάγωνο διπλασιάζει τον αμερικανικό στόλο αεροσκαφών Α-10 στη Μέση Ανατολή, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν χερσαία στρατεύματα.

Το ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας ανέφερε πως η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ στέλνει άλλα 18 τέτοιου τύπου αεροσκάφη, μετά τα δέκα που ήδη βρίσκονται στην περιοχή, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις εναντίον ιρανικών σκαφών και πολιτοφυλάκων που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, στο Ιράκ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

