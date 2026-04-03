Οι Ιρανοί δεν είναι πρόθυμοι να συναντήσουν Αμερικανούς στο Ισλαμαμπάντ.

Οι προσπάθειες που κάνουν χώρες με επικεφαλής το Πακιστάν για την επίτευξη κατάπαυσης πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν έφτασαν σε αδιέξοδο, ανέφεραν οι διαμεσολαβητές, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Οι Ιρανοί απάντησαν επίσημα στους διαμεσολαβητές πως δεν είναι πρόθυμοι να συναντήσουν Αμερικανούς αξιωματούχους στο Ισλαμαμπάντ, τις επόμενες ημέρες. Επίσης, χαρακτήρισαν απαράδεκτες τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές.

Η Τουρκία και η Αίγυπτος εξακολουθούν να πιέζουν προκειμένου να βρεθεί τρόπος να προχωρήσει η διαδικασία και εξετάζουν νέους τόπους διεξαγωγής των συνομιλιών, μεταξύ άλλων τη Ντόχα ή την Κωνσταντινούπολη, μαζί με νέες προτάσεις για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο, αναφέρουν επίσης οι διαμεσολαβητές.

Πριν από λίγα 24ωρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτηση ότι το Ιράν ζήτησε κατάπαυση πυρός, κάτι που διέψευσε η Τεχεράνη. Στις αρχές αυτού του γύρου των διαπραγματεύσεων, το Ιράν είχε πει πως ο πόλεμος θα τερματιστεί μόνο αν οι ΗΠΑ καταβάλουν αποζημιώσεις, αποσυρθούν από τις βάσεις στη Μέση Ανατολή και μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα επιτεθεί ξανά, μεταξύ άλλων απαιτήσεων.

