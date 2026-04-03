Σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις υγείας του Ιράν έχουν προκαλέσει τα σφυροκοπήματα των ΗΠΑ και Ισραήλ, προκαλώντας την έντονη ανησυχία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

«Πολλαπλές επιθέσεις κατά εγκαταστάσεων υγείας σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Τεχεράνη, την ιρανική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή», που πυροδοτήθηκε από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου, έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς.

Το Ινστιτούτο Παστέρ του Ιράν, που ανήκει στο Διεθνές Δίκτυο Παστέρ αλλά δεν έχει άμεση σχέση με το ομώνυμο ινστιτούτο του Παρισιού, υπέστη σημαντικές ζημιές και δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να συνεχίσει τις δραστηριότητες υγειονομικής φροντίδας.

Σύμφωνα με την ιρανική κυβέρνηση, αυτά τα πλήγματα συνιστούν άμεση επίθεση κατά της διεθνούς υγειονομικής ασφάλειας. Άλλες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν πλήξει και μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες του Ιράν, οι οποίες παράγουν μεταξύ άλλων αντικαρκινικά φάρμακα και αναισθητικά.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ επιβεβαίωσε επίσης ότι το ψυχιατρικό νοσοκομείο Ντελαράμ Σινά υπέστη σημαντικές ζημιές την Κυριακή, ύστερα από αεροπορική επίθεση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε την Τετάρτη να εντείνει τη στρατιωτική του επίθεση και να οδηγήσει το Ιράν πίσω «στη λίθινη εποχή».

Οι επιθέσεις με στόχο εγκαταστάσεις υγείας συνιστούν «κόκκινη γραμμή του διεθνούς δικαίου» και θεωρούνται «έγκλημα πολέμου», αντέδρασε σήμερα μέσω Χ η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος.

Με βάση τα τελευταία της στοιχεία, 307 εγκαταστάσεις υγείας και παροχής πρώτων βοηθειών υπέστησαν ζημιές από τον πόλεμο.