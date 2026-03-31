Οι τιμές της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν τα 4 δολάρια ανά γαλόνι για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από τρία χρόνια, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η σύγκρουση με το Ιράν προκαλούν σοβαρό σοκ στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου και καυσίμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινήτου (AAA), η μέση τιμή της βενζίνης διαμορφώθηκε στα 4,018 δολάρια ανά γαλόνι, σημειώνοντας αύξηση άνω του 30% από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο τιμών από τον Αύγουστο του 2022, όταν ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας είχε προκαλέσει αναταράξεις στις ενεργειακές αγορές.

Παράλληλα, ακόμη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι τιμές του ντίζελ, οι οποίες ξεπέρασαν τα 5 δολάρια ανά γαλόνι και έχουν αυξηθεί πάνω από 40% από την έναρξη της σύγκρουσης. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την αμερικανική οικονομία, καθώς το ντίζελ χρησιμοποιείται στις μεταφορές προϊόντων μέσω φορτηγών και τρένων, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών σε τρόφιμα και καταναλωτικά προϊόντα τους επόμενους μήνες.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί περισσότερο από 50% από την έναρξη του πολέμου, με το Μπρεντ να κατευθύνεται προς τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από το 1988. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στη δραστική μείωση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου περνούσε περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου πριν από τη σύγκρουση. Οι επιθέσεις και ο ουσιαστικός αποκλεισμός της θαλάσσιας οδού έχουν οδηγήσει σε μία από τις μεγαλύτερες διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου στην ιστορία, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Η αμερικανική κυβέρνηση προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών με σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων η απελευθέρωση 172 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου και η χαλάρωση ορισμένων κανονισμών για την αύξηση της προσφοράς καυσίμων. Εξετάζεται επίσης η αναστολή του ομοσπονδιακού φόρου καυσίμων, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει την τιμή της βενζίνης κατά περίπου 18 σεντς ανά γαλόνι.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι οι καταναλωτές θα αντιμετωπίσουν «δύσκολες εβδομάδες» με υψηλές τιμές καυσίμων, υποστηρίζοντας όμως ότι η άνοδος θα είναι προσωρινή και οι τιμές θα υποχωρήσουν μετά το τέλος της σύγκρουσης. Ωστόσο, αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι αν δεν αποκατασταθεί σύντομα η ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι τιμές της βενζίνης θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 5 δολάρια ανά γαλόνι, επίπεδο ρεκόρ για τις Ηνωμένες Πολιτείες.