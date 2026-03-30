Το πλήρωμα του ελληνόκτητου πλοίου είναι ασφαλές.

Ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, που είναι ανοιχτά των ακτών της Σαουδικής Αραβίας, ανέφερε δύο ξεχωριστά περιστατικά κατά τα οποία βλήματα έπεσαν κοντά του, στο νερό, σύμφωνα με ειδικούς στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Εκπρόσωπος του υπό σημαία Λιβερίας Express Rome ανέφερε πως δύο άγνωστα βλήματα έπεσαν στο νερό κοντά στο πλοίο, περίπου 22 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της πόλης Ρας Τανούρα. Τα περιστατικά συνέβησαν με διαφορά μίας ώρας το ένα από το άλλο και αναφέρθηκε πως το πλήρωμα είναι ασφαλές, σύμφωνα με τον βρετανικό όμιλο διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard.

Νωρίτερα σήμερα, η υπηρεσία Ναυτιλιακού Εμπορίου της Βρετανίας έκανε γνωστό πως αξιωματικός ασφαλείας πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέφερε πως δύο άγνωστα βλήματα έπεσαν κοντά τους, στο νερό, με διαφορά μίας ώρας και πως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Προηγουμένως, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ισχυριστεί πως είχαν επιτεθεί στο Express Rome, στις 11 Μαρτίου, σημείωσε η Vanguard. Για το νέο περιστατικό που αναφέρθηκε δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης.

Πηγή: Reuters