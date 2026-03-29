Συνολικά, τρία άτομα βρίσκονται τώρα υπό κράτηση αναφορικά με την υπόθεση, την οποία ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές έχει συνδέσει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Δύο ακόμη άτομα συνελήφθησαν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, στο πλαίσιο της έρευνας για την αποτραπείσα επίθεση εναντίον των κεντρικών γραφείων της Bank of America στο Παρίσι, ανακοίνωσε στο AFP η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία (PNAT).

Η κράτηση του ανηλίκου που συνελήφθη το Σάββατο «έχει επίσης παραταθεί», δήλωσε η PNAT, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα Le Parisien.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου μπροστά από το κτίριο της Bank of America που βρίσκεται σε μια ακριβή συνοικία της γαλλικής πρωτεύουσας. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα που μόλις είχε τοποθετήσει έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Ο άνδρας, που συνελήφθη επί τόπου, ετοιμαζόταν να πυροδοτήσει τον μηχανισμό με έναν αναπτήρα. Συνοδευόταν από ένα δεύτερο άτομο που τράπηκε σε φυγή πεζός. Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, οι δύο άνδρες έφτασαν πεζή μπροστά από την αμερικανική τράπεζα. Ενώ ο πρώτος άνδρας τοποθέτησε τον μηχανισμό, ο δεύτερος έκανε ένα βήμα πίσω, προφανώς για να τραβήξει φωτογραφίες ή βίντεο με το κινητό του τηλέφωνο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο εκρηκτικός μηχανισμός αποτελούνταν από ένα διαφανές δοχείο 5 λίτρων με υγρό, πιθανώς υδρογονάνθρακα, και έναν μηχανισμό πυροδότησης. Η PNAT ανέλαβε αμέσως την υπόθεση και ξεκίνησε έρευνα.

Ο ανήλικος που συνελήφθη το Σάββατο εξήγησε, σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ότι είχε στρατολογηθεί μέσω της εφαρμογής Snapchat για να πραγματοποιήσει αυτή την επιχείρηση έναντι του ποσού των 600 ευρώ. Ο Νουνιές έκανε λόγο χθες το βράδυ για «ομοιότητες» μεταξύ του τρόπου λειτουργίας αυτής της αποτυχημένης επίθεσης και των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβε μια μυστηριώδης ομάδα που θεωρείται κοντά στους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης.