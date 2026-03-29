Εντάσεις προκαλεί και η προετοιμασία της συνόδου κορυφής της G7 τον Ιούνιο στη Γαλλία.

Οι υπουργοί Οικονομικών και Ενέργειας καθώς και οι διοικητές κεντρικών τραπεζών των χωρών της G7 αναμένεται να πραγματοποιήσουν νέα έκτακτη τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα, σε μια ακόμη προσπάθεια συντονισμού απέναντι στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Πρόκειται για την τέταρτη συνάντηση σε επίπεδο υπουργών από την έναρξη της σύγκρουσης, γεγονός που καταδεικνύει την αυξανόμενη ανησυχία αλλά και την περιορισμένη αποτελεσματικότητα των μέχρι τώρα πρωτοβουλιών.

Παρά τις επανειλημμένες συνεδριάσεις, οι χώρες της G7 δυσκολεύονται να καταλήξουν σε κοινή στρατηγική για την αντιμετώπιση της κρίσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και τις επιπτώσεις στις αγορές. Η πρώτη τηλεδιάσκεψη στις 9 Μαρτίου κατέληξε σε κοινό ανακοινωθέν με γενικές δεσμεύσεις για παρακολούθηση της κατάστασης και συντονισμό, ωστόσο οι αγορές αντέδρασαν με σκεπτικισμό, καθώς δεν υπήρξαν συγκεκριμένα μέτρα.

Την επόμενη ημέρα, οι υπουργοί Ενέργειας συμφώνησαν σε συντονισμένη χρήση ενεργειακών αποθεμάτων σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, κίνηση που βοήθησε προσωρινά στη σταθεροποίηση της αγοράς, αλλά δεν έπεισε για τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητά της. Έκτοτε, οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις, ενώ η μεταβλητότητα στις αγορές έχει αυξηθεί σημαντικά.

Σε πρόσφατη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών, εκφράστηκαν έντονες ανησυχίες για τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, χωρίς όμως να ανακοινωθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας τόνισε ότι απαιτείται διπλωματική λύση και όχι περαιτέρω κλιμάκωση, υπογραμμίζοντας ότι μόνο μέσω διαπραγματεύσεων μπορεί να υπάρξει διέξοδος από τη σύγκρουση. Από την πλευρά της Γερμανίας επισημάνθηκε ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη στρατιωτικών μέσων αλλά η έλλειψη επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ των συμμάχων.

Την ίδια στιγμή, εντάσεις προκαλεί και η προετοιμασία της συνόδου κορυφής της G7 τον Ιούνιο στη Γαλλία, καθώς η πρόσκληση προς ορισμένες χώρες και ο αποκλεισμός άλλων δημιουργεί διπλωματικές τριβές. Οι γεωπολιτικές ισορροπίες και οι διαφωνίες μεταξύ των συμμάχων δείχνουν ότι η G7 δυσκολεύεται να λειτουργήσει ως ενιαίο διπλωματικό μέτωπο.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η περιορισμένη αποτελεσματικότητα των συναντήσεων οφείλεται σε βαθύτερες πολιτικές διαφωνίες, στην άνοδο του προστατευτισμού και στις εντάσεις μεταξύ των δυτικών συμμάχων τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι πιέσεις για ουσιαστικές πρωτοβουλίες αποκλιμάκωσης τόσο στο Ιράν όσο και στην Ουκρανία αυξάνονται, ωστόσο γίνεται ολοένα και πιο αμφίβολο αν η G7 μπορεί να διαδραματίσει τον ρόλο του βασικού διπλωματικού μηχανισμού για την επίλυση αυτών των συγκρούσεων.