Κηπουρός φύτεψε σπόρους ντομάτας από μπέργκερ των McDonald's και το αποτέλεσμα εξέπληξε μέχρι και τον ίδιο.

Ο James Prigioni κάνει δημοφιλή βίντεο κηπουρικής στο YouTube. Σε ένα, ήθελε να δει αν μπορούσε να καλλιεργήσει ένα ολόκληρο φυτό ντομάτας φυτεύοντας τους σπόρους από μια ντομάτα σε ένα χάμπουργκερ McDonald's.

Πήρε ένα Deluxe Quarter Pounder με τυρί, έβγαλε μια φέτα ντομάτας και αφαίρεσε δύο σπόρους. Αφού έτριψε τους σπόρους σε μια χαρτοπετσέτα για να αφαιρέσει την προστατευτική επίστρωση, η οποία μπορεί να εμποδίσει τη βλάστηση, ήταν έτοιμοι για φύτευση.

Όμως, όπως κάθε καλός επιστήμονας, ο Prigioni ήθελε να δοκιμάσει μια διαφορετική μέθοδο για να δοκιμάσει τους σπόρους ντομάτας των McDonald's. Έτσι, έβγαλε μια φέτα ντομάτας από ένα δεύτερο Quarter Pounder και, αντί να βγάλει τους σπόρους, φύτεψε ολόκληρη τη φέτα.

Με τη βοήθεια ενός θερμαντικού στρώματος και μιας λάμπας, και τα δύο δενδρύλλια βλάστησαν και φύτρωσαν μέσα στα κόκκινα κύπελλα γεμάτα με χώμα σε περίπου μια εβδομάδα. Ο Prigioni χώρισε τα φυτά ώστε να μπορούν να ευδοκιμήσουν ξεχωριστά πριν τα φυτέψει σε εξωτερικό χώρο.

{https://www.youtube.com/watch?v=SiVXocpJmfg}

Φύτεψε ένα από τα φυτά στο έδαφος έξω και ένα άλλο σε έναν κουβά. Στη συνέχεια, έδειξε πώς έκοψε τα χαμηλότερα φύλλα και χρησιμοποίησε ένα βοήθημα για να στηρίξει τα φυτά καθώς παρήγαγαν καρπούς και γίνονταν βαρύτερα. Πρόσθεσε επίσης, επιπλέον χώμα με λίπασμα και σάπια φύλλα στο φυτό κουβά.

Μετά από τρεις μήνες, τα φυτά παρήγαγαν άφθονους καρπούς. Το φυτό στον κουβά δεν απέδωσε τόσο καλά όσο το φυτό στο έδαφος, κάτι που ο Prigioni είπε ότι οφειλόταν στο ανεπαρκές πότισμα κατά τη διάρκεια των πολύ ζεστών ημερών. Το φυτό στον κουβά ωρίμασε επίσης πιο γρήγορα, πιθανώς λόγω του στρες που είχε υποστεί. Παρόλα αυτά, ήταν μια εντυπωσιακή συγκομιδή, ειδικά για ένα φυτό που ξεκίνησε σε ένα burger McDonald's.

Το «φυτό McDonald's» στο έδαφος ήταν ακόμη πιο απίστευτο, βγάζοντας δεκάδες ντομάτες. «Περίμενα ότι αυτή η ντομάτα θα μεγάλωνε», είπε ο Prigioni, «αλλά δεν το περίμενα αυτό».

Οι καρποί και από τα δύο φυτά είχαν ωραία και γλυκιά γεύση, είπε. Μέχρι τον τέταρτο μήνα, το φυτό που ήταν μέσα στο έδαφος άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα με την κατάστασή του, αλλά όχι με την παραγωγή καρπών.

«Το φυτό είχε τόσες πολλές ντομάτες που φαινόταν σαν να δυσκολευόταν λίγο να ωριμάσει τόσους καρπούς ταυτόχρονα», είπε ο Prigioni. «Εννοώ, είχα μερικά φυτά με πολλές ντομάτες, αλλά ποτέ στη ζωή μου δεν έχω δει ούτε ένα φυτό ντομάτας με τόσους καρπούς. Έμεινα εντελώς έκπληκτος».

Είπε ότι ένα από τα αγαπημένα του μέρη του πειράματος ήταν να δει τι είδους ντομάτες θα φύτρωναν από τους σπόρους.

Πηγή Upworthy