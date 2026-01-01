Υπάλληλοι έμειναν απλήρωτοι επειδή έκαναν διάλειμμα 30 λεπτών.

Ένα υποκατάστημα McDonald’s στο Όρεγκον κατηγορήθηκε ότι δεν πλήρωνε τους υπαλλήλους του για σύντομα διαλείμματα γεύματος. Οι ιδιοκτήτες του franchise, UTB Enterprises και Goldenband LLC, συμφώνησαν να καταβάλουν 3,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσουν τις αξιώσεις εναντίον τους.

Οι κατηγορούμενοι δεν έχουν παραδεχθεί κάποια παρανομία σε αυτή την υπόθεση, αλλά συμφώνησαν στη συμφωνία για να αποφύγουν μελλοντικές νομικές ενέργειες. Οι ενάγοντες ισχυρίστηκαν ότι το franchise McDonald’s παραβίασε τον νόμο του Όρεγκον, μη πληρώνοντας τους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια των γευμάτων τους ενώ βρίσκονταν σε βάρδια αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Sun.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, όσοι εργάστηκαν ως ωρομίσθιοι υπάλληλοι σε υποκατάστημα McDonald’s που λειτουργεί από τις UTB Enterprises ή Goldenband μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Αυτοί οι εργαζόμενοι είχαν δικαίωμα σε διάλειμμα γεύματος μικρότερο των 30 λεπτών κατά τη διάρκεια βάρδιας 6 ωρών που δεν πληρώθηκε.

Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν πληρωμή ανάλογα με τον αριθμό των εβδομάδων που εργάστηκαν:

0 έως 10 επιλέξιμες εβδομάδες: 31,14 $

11 ή περισσότερες επιλέξιμες εβδομάδες: έως 872,49 $

Το ποσό που θα καταβληθεί μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον αριθμό των επιτυχών αξιώσεων, επειδή όσο περισσότερες είναι οι επιτυχείς αξιώσεις, τόσο περισσότερα άτομα θα μοιραστούν τα χρήματα. Οι διαχειριστές της συμφωνίας έχουν ειδοποιήσει την πλειονότητα των υπαλλήλων που είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση.

Τι είναι μια ομαδική αγωγή;

Οι ομαδικές αγωγές δίνουν σε ομάδες ανθρώπων ή «τάξεις» έναν τρόπο να προσφύγουν μαζί στη δικαιοσύνη. Αυτές οι αγωγές συχνά ξεκινούν από ένα ή λίγα άτομα που ισχυρίζονται ότι μια εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο αδίκησε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Όταν μια αγωγή γίνεται ομαδική, επεκτείνεται σε όλα τα «μέλη της τάξης», δηλαδή σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν παρόμοια παράπονα με εκείνους που υπέβαλαν την αγωγή. Οι εταιρείες συχνά διευθετούν ομαδικές αγωγές – προσφέροντας πληρωμή στα μέλη της τάξης, τα οποία συνήθως παραιτούνται από το δικαίωμα να συνεχίσουν περαιτέρω νομικές ενέργειες αποδεχόμενα τα χρήματα.

Αυτές οι συμφωνίες συχνά περιλαμβάνουν δηλώσεις από τον κατηγορούμενο που αρνείται οποιαδήποτε παρανομία. Οι εταιρείες τείνουν να διευθετούν ομαδικές αγωγές για να αποφύγουν το κόστος περαιτέρω δικαστικών διαδικασιών. Η ρύπανση, η διάκριση ή η παραπλανητική διαφήμιση είναι μερικά παραδείγματα που μπορούν να οδηγήσουν μια εταιρεία σε ομαδική αγωγή.

Η προθεσμία για υποβολή αίτησης είναι η 8η Μαρτίου 2026, και οι πληρωμές θα αποσταλούν μετά την τελική ακρόαση έγκρισης στις 27 Μαρτίου. Όσοι θέλουν να εξαιρεθούν από την ομάδα πρέπει να το κάνουν έως τις 7 Ιανουαρίου.