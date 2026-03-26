Το ιρανικό κοινοβούλιο επεξεργάζεται νομοσχέδιο για την επιβολή τελών σε πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Το ιρανικό κοινοβούλιο επεξεργάζεται νομοσχέδιο για να θεσμοθετήσει τα τέλη που, σύμφωνα με αναφορές, επιβάλλει σε ορισμένα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Tasnim, τα οποία θεωρούνται κοντά στους Φρουρούς της Επανάστασης, επικαλούνται τον βουλευτή Μοχαμαντρέζα Ρεζαεΐ Κούτσι, ο οποίος δήλωσε ότι «το κοινοβούλιο προωθεί ένα σχέδιο για την επίσημη κατοχύρωση της κυριαρχίας, του ελέγχου και της εποπτείας του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ, ενώ παράλληλα δημιουργεί μια πηγή εσόδων μέσω της είσπραξης τελών».

«Αυτό είναι απολύτως φυσικό, όπως τα εμπορεύματα καταβάλλουν τέλη διέλευσης όταν περνούν από άλλους διαδρόμους, έτσι και το Στενό του Ορμούζ είναι επίσης ένας διάδρομος», φέρεται να είπε. «Παρέχουμε την ασφάλειά του και είναι φυσικό τα πλοία και τα πετρελαιοφόρα να πληρώνουν τέτοια τέλη».

Το Στενό του Ορμούζ, το στενό πέρασμα στην είσοδο του Περσικού Κόλπου, θεωρείται διεθνής θαλάσσιος δίαυλος ανοιχτός για όλα τα πλοία.

Η επιβολή τελών θα ανέτρεπε αυτό το καθεστώς και πιθανότατα θα συναντούσε έντονη αντίθεση από τα αραβικά κράτη του Κόλπου, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους.

Πηγή: Associated Press