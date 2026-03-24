Οι πυροβολισμοί σε σχολεία είναι σπάνιοι στο Μεξικό, παρά τα υψηλά επίπεδα βίας που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα.

Ένας 15χρονος φέρεται να πυροβόλησε και σκότωσε δύο γυναίκες μέλη του προσωπικού σε σχολείο στο Μεξικό.

Τα τοπικά Μέσα, πολλά από τα οποία ανάρτησαν και φωτογραφίες του 15χρονου ανέφραν πως τα θύματα αναγνωρίστηκαν ως οι καθηγήτριες María del Rosario S., 36 ετών, και η Tatiana B., 37 ετών. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ιδιωτικό σχολείο στην πολιτεία Μιτσοακάν του δυτικού Μεξικού, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές την Τρίτη.

Ένας μαθητής στο σχολείο Makarenko φέρεται να χρησιμοποίησε ένα τουφέκι εφόδου κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ανέφερε το τοπικό Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας. Σε μια ανάρτηση στο X, οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι δύο θύματα με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς βρέθηκαν στο σημείο και ότι ο ύποπτος συνελήφθη.

Η στιγμή της σύλληψης

Μια άλλη πηγή της πολιτειακής κυβέρνησης δήλωσε στο Reuters ότι «τα θύματα φαίνεται να είναι μία ​καθηγήτρια και ένα άλλο άτομο από το διοικητικό προσωπικό».

Η εισαγγελία δεν διευκρίνισε ποιες θέσεις κατείχαν τα δύο θύματα στο σχολείο.

Ο 15χρονος φέρεται να είχε αναρτήσει βίντεο με τον ίδιο να ποζάρει με το όπλο πριν από την επίθεση.

Ωστόσο, ο φερόμενος ως δράστης ήταν μαθητής λυκείου που προετοιμαζόταν για το πανεπιστήμιο. Το Μιτσοακάν είναι εδώ και καιρό μια από τις πιο βίαιες πολιτείες του Μεξικού και αποτελεί εστία εκβιασμών, απαγωγών και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων. Είναι επίσης ένα σημαντικό πεδίο στρατολόγησης των καρτέλ. Παρόλα αυτά οι πυροβολισμοί σε σχολεία είναι σπάνιοι στο Μεξικό, παρά τα υψηλά επίπεδα βίας που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα.

Με πληροφορίες του Reuters