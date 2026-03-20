Το Κρεμλίνο έχει ηγηθεί της ανορθόδοξης εκστρατείας υπέρ της προγεννητικότητας, την οποία έχει χαρακτηρίσει ζωτικής σημασίας για την εθνική επιβίωση της Ρωσίας.

Η Ρωσία αποφάσισε να παραπέμπει τις γυναίκες που επιλέγουν να μην αποκτήσουν παιδιά σε ψυχολόγους σε μια προσπάθεια να αντιστρέψει την επιδεινούμενη δημογραφική κρίση της χώρας.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που επιβλέπει το υπουργείο Υγείας, οι γυναίκες που απαντούν αρνητικά σε ερωτήσεις σε μια έρευνα ιατρικού ιστορικού σχετικά με το αν σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδιά, θα ενθαρρύνονται να αναζητήσουν ψυχολογική υποστήριξη. «Συνιστάται η ασθενής να παραπέμπεται σε συμβουλευτική συνεδρία με έναν ψυχολόγο με στόχο τη διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι στην απόκτηση παιδιών», αναφέρει η σύσταση του υπουργείου Υγείας.

Οι άνδρες που συμπληρώνουν το ίδιο ερωτηματολόγιο δεν καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τα σχέδιά τους να αποκτήσουν παιδιά.

Καθώς τα ποσοστά γεννήσεων της Ρωσίας καταρρέουν στο χαμηλότερο σημείο τους στη σύγχρονη ιστορία, το Κρεμλίνο έχει ηγηθεί αυτής της ανορθόδοξης εκστρατείας υπέρ της προγεννητικότητας, την οποία έχει χαρακτηρίσει ζωτικής σημασίας για την εθνική της επιβίωση, με περιορισμένη επιτυχία. Το 2024, η Ρωσία κατέγραψε τον χαμηλότερο ετήσιο συνολικό αριθμό γεννήσεων από το 1999, στα 1,2 εκατομμύρια. Ο δημογράφος, Alexei Raksha, δήλωσε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2025 η Ρωσία είχε τον χαμηλότερο αριθμό γεννήσεων εδώ και δύο αιώνες.

Η κρίση έχει επιδεινωθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έως και 325.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022 ενώ σύμφωνα με στοιχεία από τις αρχές του 2025, οι θάνατοι στη Ρωσία ξεπέρασαν τις γεννήσεις κατά μέσο όρο 1,6 προς 1. Αμέσως μετά την εισβολή στην Ουκρανία, εκατοντάδες χιλιάδες Ρώσοι μετανάστευσαν επίσης από τη χώρα, πολλοί από τους οποίους ήταν άνδρες σε στρατιωτική ηλικία που προσπαθούσαν να αποφύγουν την επιστράτευση. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2040, ο αριθμός των παιδιών και των εφήβων αναμένεται να μειωθεί κατά περισσότερο από το ένα τέταρτο, γεγονός που θα μπορούσε να απειλήσει την ικανότητα του Βλαντιμίρ Πούτιν να αναπληρώσει τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας για μελλοντικές πολεμικές προσπάθειες.

Μια σειρά από επιθετικές νέες πολιτικές που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του ζητήματος έχουν οδηγήσει σε πληρωμές για έγκυες μαθήτριες και σε εκστρατείες για τη δημιουργία «συνθηκών για ρομαντικές σχέσεις» μεταξύ των νέων. Περιφερειακός αξιωματούχος πρότεινε πέρυσι νομοθεσία για την «ψηφιακή αποχή» που θα απαγορεύει στα άτεκνα ζευγάρια των Ρώσων, να περνούν χρόνο στα social media αργά το βράδυ, με την έννοια ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουν τον χρόνο για να τεκνοποιήσουν.

Πέρυσι τον Οκτώβριο, η Τατιάνα Γκολίκοβα, η αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ομοσπονδιακού μητρώου εγκυμοσύνης για την παρακολούθηση της έκβασης των εγκυμοσύνων. Ωστόσο, ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποίησαν ότι αυτό θα μπορούσε να παραβιάζει το δικαίωμα των γυναικών και των κοριτσιών στην ιδιωτικότητα.

Το 2022, μήνες μετά την ολοκληρωτική εισβολή, ο Πούτιν αναβίωσε το βραβείο «Μητέρα Ηρωίδα» της εποχής του Στάλιν για τις γυναίκες που έχουν γεννήσει 10 ή περισσότερα παιδιά, δίνοντας στις μητέρες ένα εκατομμύριο ρούβλια στα πρώτα γενέθλια του 10ου παιδιού τους.

Παρόλο που η έκτρωση παραμένει επίσημα νόμιμη στη Ρωσία, τουλάχιστον 31 από τις 83 ομοσπονδιακές υποθέσεις της Ρωσίας έχουν εισαγάγει de facto πλήρεις ή μερικές απαγορεύσεις της διαδικασίας, σύμφωνα με το The Insider. Ένα τέτοιο μέτρο είναι η απαγόρευση της «προτροπής για τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης», η οποία έχει οδηγήσει πολλές ιδιωτικές κλινικές να αρνούνται να πραγματοποιήσουν μη ιατρικά απαραίτητες αμβλώσεις υπό τον φόβο των προστίμων.

Οι αρχές έχουν επίσης απαγορεύσει αυτό που περιγράφουν ως δυτική «προπαγάνδα» που προωθεί έναν τρόπο ζωής χωρίς παιδιά. Αυτό μπορεί να επισύρει πρόστιμα έως και 400.000 ρούβλια για την προώθηση μιας ζωής χωρίς παιδιά.

Με πληροφορίες της Telegraph