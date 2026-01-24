Στην περιοχή Ντουατεπέ (Duatepe) του δήμου Σισλί στην Κωνσταντινούπολη εντοπίστηκε μέσα σε κάθε απορριμμάτων ακέφαλο πτώμα, τυλιγμένο σε σεντόνι, το οποίο εκτιμάται ότι ανήκει σε γυναίκα.

Ο άνδρας αμέσως μετέβη στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει το περιστατικό και στη συνέχεια επέστρεψε στο σημείο συνοδευόμενος από αστυνομικές δυνάμεις.

Για λόγους διασφάλισης του τόπου του εγκλήματος, η σορός δεν απομακρύνθηκε από τον κάδο, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή σε αυτή τη φάση η πλήρης αξιολόγηση της ακεραιότητας του σώματος. Η περιοχή τέθηκε σε κλοιό ασφαλείας και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Κλιμάκια της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών και της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων τόσο από τον μάρτυρα όσο και από το περιβάλλοντα χώρο. Η ταυτοποίηση της σορού και η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.