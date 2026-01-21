Η συνάντηση Τραμπ - Ζελένκσι θα γίνει την Πέμπτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έμαθε τελικά ότι η συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελενσκι, είναι την Πέμπτη και όχι σήμερα το απόγευμα.

Λίγο αφότου το γραφείο του Ουκρανού προέδρου επιβεβαίωσε ότι ο Ζελένσκι δεν βρισκόταν στο Νταβός, όπως είχε νωρίτερα ανακοινώσει ο Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την ώρα και την ημερομηνία της συνάντησης απάντησε «Πιστεύω ότι είναι αύριο», σύμφωνα με το AFP.

Το Reuters και το CNN αναφέρουν ότι η συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι επιβεβαίωσαν ότι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη. Αυτό σημαίνει ότι θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο ακριβώς την ίδια στιγμή που ο απεσταλμένος του για την ειρήνη, Στιβ Γουίτκοφ, θα βρίσκεται στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τι προηγήθηκε

Ο Ντόναλντ Τραμπ από το Νταβός όπου βρίσκεται ανακοίνωσε νωρίτερα ότι στο πλαίσιο των επαφών του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένκσι. «Ο πρόεδρος βρίσκεται στο Κίεβο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Ζελένσκι, Ντμίτρο Λίτβιν, λίγα λεπτά αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε στο φόρουμ ότι οι δύο ηγέτες έχουν συνάντηση την Τετάρτη.

Ο Τραμπ ήταν τόσο σίγουρος ότι θα συναντήσει τον Ζελένκσι, που είπε από το βήμα: «θα τον συναντήσω αργότερα, μπορεί να είναι και εδώ στο ακροατήριο αυτή τη στιγμή». Νωρίτερα, κατά την ομιλία του από το Νταβός ο Τραμπ δήλωσε για την Ουκρανία πως «δεν εκτιμούν ό,τι κάνουμε, μιλάω για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, πρέπει να δουλέψουν για την Ουκρανία, μας χωρίζει ένας υπέροχος ωκεανός»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρόσθεσε στη συνέχεια πως αυτός ασχολείται με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, «θέλει να κάνει μια συμφωνία» όπως είπε και σημείωσε πως πιστεύει ότι και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «τον οποίο θα συναντήσω αργότερα σήμερα εδώ στο Νταβός». θέλει επίσης να κάνει μια συμφωνία. «Πρέπει να σταματήσουν αυτόν τον πόλεμο» είπε.

Αργότερα σε ερωτήσεις του δημοσιογράφου στο πάνελ, μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του ο Τραμπ επανέλαβε ότι θα συναντήσει τον Ζελένσκι.

«Νόμιζα ότι θα ήταν από τα εύκολα (τα πράγματα εκεί)» είπε για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Τα Ηνωμένα Έθνη θα έπρεπε να το κάνουν αυτό. Η Ρωσία νομίζω θέλει να κάνει συμφωνία, και η Ουκρανία θεωρώ ότι θέλει να κάνει συμφωνία και νομίζω ότι θα κάνουμε συμφωνία» είπε και επανέλαβε ότι θα συναντήσει αργότερα τον Ουκρανό ομόλογό του.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στις περιπτώσεις που ο Ζελένσκι ήθελε συμφωνία αλλά ο Πούτιν όχι και το αντίθετο και πρόσθεσε πως «είναι δύσκολη ισορροπία. Πιστεύω ότι βρίσκονται σε ένα σημείο τώρα όπου μπορούν να συνεργαστούν και να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Και αν δεν το κάνουν, είναι ηλίθιοι. δεν θέλω να προσβάλω κανέναν. Αυτό ισχύει και για τους δύο. Και ξέρω ότι δεν είναι ηλίθιοι, αλλά αν δεν το πετύχουν αυτό, είναι ηλίθιοι» είπε.