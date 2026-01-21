«Άλλο ζήτημα» η Γροιλανδία για τον Μαρκ Ρούτε, που μπορεί να αποπροσανατολίσει από την Ουκρανία.

Η εστίαση στην Ουκρανία θα πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, από το Νταβός και προειδοποίησε πως τα μέλη ενδέχεται να παραβλέπουν τις προκλήσεις ασφαλείας που θέτει η Ρωσία, καθώς εμπλέκονται σε μια συζήτηση για το μέλλον της Γροιλανδίας.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας «χρειάζονται την υποστήριξή μας τώρα, αύριο και μεθαύριο», ιδίως με συστήματα αεράμυνας και στρατιωτικό εξοπλισμό των ΗΠΑ, τα οποία ενδέχεται να μην είναι πλέον «διαθέσιμα στην Ευρώπη για να αμυνθούν» εάν κλιμακωθεί η διαμάχη για τη Γροιλανδία, δήλωσε ο Ρούτε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Πρόσθεσε ακόμα πως «ανησυχεί λίγο ότι μπορεί να χάσουμε την μπάλα εστιάζοντας τόσο πολύ σε αυτά τα άλλα ζητήματα».

Ο Ρούτε επέμενε ότι «αυτή η εστίαση στην Ουκρανία θα πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα» και εκθείασε τον Τραμπ.

Η σημασία του Τραμπ

Χωρίς τον Τραμπ, η Ευρώπη δεν θα είχε λάβει «κρίσιμα» αμυντικά μέτρα, είπε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ και συνέχισε να τον επαινεί για την ώθηση που έδωσε στην Ευρώπη να κάνει «κρίσιμα» βήματα σχετικά με τις αμυντικές της δαπάνες.

Μιλώντας σε ένα πάνελ με τίτλο «Μπορεί η Ευρώπη να αμυνθεί;» μαζί με αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, ο Ρούτε ρώτησε το κοινό αν «πραγματικά πιστεύει ότι, χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ», αρκετές ευρωπαϊκές χώρες θα είχαν αυξήσει τις αμυντικές τους δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ τους.

«Με τίποτα. Χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτό δεν θα είχε συμβεί ποτέ», είπε ρητά και κατηγορηματικά.

Απευθυνόμενος στο κοινό, σημείωσε πως «δεν είμαι δημοφιλής σε εσάς τώρα επειδή υπερασπίζομαι τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι που είναι σε αυτή τη θέση, επειδή μας ανάγκασε στην Ευρώπη να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες που πρέπει να φροντίσουμε περισσότερο για την άμυνά μας».

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα στην Ευρώπη, είπε ο Ρούτε, γεγονός που αποδεικνύει ότι «εξακολουθούν να επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στην ευρωπαϊκή άμυνα». Καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει επίσης να στείλει περισσότερα στρατεύματα στην Ασία, είναι «λογικό να περιμένουν από εμάς στην Ευρώπη να εντείνουμε την παρουσία μας με την πάροδο του χρόνου», πρόσθεσε.

Η Ευρώπη θα εργαστεί για την ανάληψη περισσότερων αμυντικών δυνατοτήτων στην ήπειρο, ενώ μια «ισχυρή, συμβατική» αμερικανική παρουσία παραμένει επίσης εκεί, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ.

«Αλλά και πάλι, είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είχαμε λάβει αυτές τις αποφάσεις και είναι κρίσιμες, ιδιαίτερα για την ευρωπαϊκή και την καναδική πλευρά του ΝΑΤΟ να ωριμάσουν πραγματικά στον κόσμο μετά τον Ψυχρό Πόλεμο», σημείωσε ο Ρούτε.