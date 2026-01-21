Το πολύτιμο μέταλλο μπαίνει στο 2026 με αμείωτη δυναμική.

Οι τιμές του χρυσού κατέγραψαν νέο ιστορικό υψηλό την Τετάρτη, ξεπερνώντας τα 4.800 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν μαζικά σε ασφαλή καταφύγια. Αφορμή στάθηκαν οι απειλές για νέους δασμούς από τον Λευκό Οίκο και η αναζωπύρωση των φόβων για έναν ευρύτερο παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο, εξελίξεις που ενίσχυσαν την αβεβαιότητα στις αγορές και επανέφεραν δυναμικά τον χρυσό στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Ύστερα από ένα 2025 που έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, το πολύτιμο μέταλλο μπαίνει στο 2026 με αμείωτη δυναμική. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, η πτώση των πραγματικών επιτοκίων και οι κινήσεις επενδυτών και κεντρικών τραπεζών για μείωση της έκθεσης στο δολάριο ενισχύουν, σύμφωνα με αναλυτές, τον ρόλο του χρυσού ως το κατεξοχήν παγκόσμιο ασφαλές καταφύγιο.

Οι προβλέψεις για την πορεία των τιμών γίνονται ολοένα και πιο αισιόδοξες. Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της London Bullion Market Association εκτιμούν ότι ο χρυσός θα ξεπεράσει τα 5.000 δολάρια εντός του έτους, επικαλούμενοι τις προσδοκίες για χαμηλότερα πραγματικά επιτόκια στις ΗΠΑ, τη συνέχιση της χαλαρής νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve και τη διαρκή διαφοροποίηση των κεντρικών τραπεζών μακριά από το δολάριο.

Ακόμη πιο επιθετικές είναι ορισμένες εκτιμήσεις. Η ICBC Standard Bank, βλέπει τον χρυσό να κινείται έως και τα 7.150 δολάρια.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Goldman Sachs, η οποία επανέλαβε τη θετική της στάση, χαρακτηρίζοντας τον χρυσό ως την επενδυτική της επιλογή με τη μεγαλύτερη πεποίθηση. Κατά την επενδυτική τράπεζα η βασική εκτίμηση για το τέλος του έτους τοποθετεί την τιμή στα 4.900 δολάρια, επισημαίνοντας ότι οι αγορές από κεντρικές τράπεζες στήριξαν την άνοδο το 2023 και το 2024, ενώ το 2025 η δυναμική ενισχύθηκε από την αυξανόμενη ζήτηση του ιδιωτικού τομέα και τις σημαντικές εισροές σε ETFs.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για πολλούς υποστηρικτές του χρυσού, το γεωπολιτικό σκηνικό παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας. Για αυτούς ο τρέχων κύκλος δεν θυμίζει κερδοσκοπική κορύφωση και προβλέπουν τιμές έως τα 5.400 δολάρια μέσα στη χρονιά. Αυτό διότι οι εντάσεις όχι μόνο δεν υποχωρούν αλλά εντείνονται, με εξελίξεις όπως οι κινήσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η αυξημένη πίεση της Ουάσιγκτον για ενίσχυση του ελέγχου στη Γροιλανδία να ενισχύουν περαιτέρω τη φυγή των επενδυτών προς τον χρυσό.