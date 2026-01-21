«Ζούμε πλέον σε έναν κόσμο που ορίζεται από την ωμή ισχύ - οικονομική, στρατιωτική, τεχνολογική ή γεωπολιτική», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Η Ευρώπη προτιμά τον διάλογο και τις λύσεις, αλλά είμαστε πλήρως έτοιμοι να δράσουμε αν χρειαστεί, με ενότητα, ταχύτητα και αποφασιστικότητα», τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, μιλώντας σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία «θα ενθάρρυνε μόνο τους αντιπάλους μας» και υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «συμφωνεί με τους Αμερικανούς φίλους της» ως προς τη σημασία της ασφάλειας στην Αρκτική και ότι η συνεργασία αυτή υλοποιείται ήδη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε «λάθος» τις προτάσεις για επιβολή πρόσθετων δασμών, προειδοποιώντας ότι «μια επικίνδυνη καθοδική πορεία μεταξύ συμμάχων θα ενθάρρυνε μόνο τους αντιπάλους μας, τους οποίους επιδιώκουμε να κρατήσουμε μακριά από το στρατηγικό μας περιβάλλον».

Στην ομιλία της, η Πρόεδρος της Κομισιόν έκανε λόγο για γεγονότα που «έχουν συγκλονίσει τον κόσμο» το τελευταίο διάστημα, τα οποία αντανακλούν μια βαθιά «μετατόπιση στη διεθνή τάξη», η οποία δεν είναι μόνο «σεισμική», αλλά και «μόνιμη». «Η ταχύτητα της αλλαγής ξεπερνά κατά πολύ οτιδήποτε έχουμε δει εδώ και δεκαετίες. Ζούμε πλέον σε έναν κόσμο που ορίζεται από την ωμή ισχύ - οικονομική, στρατιωτική, τεχνολογική ή γεωπολιτική», σημείωσε.

Χθες, ο Γάλλοςπρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, κατά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ δήλωσε ότι προτιμά «τον σεβασμό από τους εκφοβιστές» και «τον νόμο από τη βαρβαρότητα».

Τα σχόλια του Μακρόν ήρθαν μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου για επιβολή δασμού 200% σε γαλλικά κρασιά και σαμπάνιες, αφού ο Γάλλος πρωθυπουργός αρνήθηκε να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ.

Ο Μακρόν είναι μεταξύ εκείνων που καλούν την ΕΕ να εξετάσει αντίμετρα απέναντι στους αμερικανικούς δασμούς, ακόμη και την ενεργοποίηση του «εμπορικού μπαζούκα».

Αντόνιο Κόστα: Μια Ευρώπη αρχών, προστασίας και ευημερίας

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα αναγνώρισε ότι «οι γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη μοιάζουν κάποιες φορές τρομακτικές», αναφερόμενος ειδικότερα στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, στην υπονόμευση της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες και στην αμφισβήτηση βασικών συμμαχιών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξέλθει από αυτή την περίοδο ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και πιο κυρίαρχη». Όπως τόνισε, η ευρωπαϊκή απάντηση πρέπει να στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: «μια Ευρώπη αρχών, προστασίας και ευημερίας» - διαστάσεις που, όπως είπε, δοκιμάζονται σήμερα ιδιαίτερα στις διατλαντικές σχέσεις.

Ο Αντόνιο Κόστα εξήγησε ότι η απόφασή του να συγκαλέσει αύριο συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών για τις διατλαντικές σχέσεις βασίζεται σε μια σειρά κοινών θέσεων των κρατών-μελών. Μεταξύ αυτών:

η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία

η πλήρης στήριξη και αλληλεγγύη προς το Βασίλειο της Δανίας και τη Γροιλανδία, με σαφή θέση ότι μόνο οι ίδιοι μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους

η αναγνώριση του κοινού διατλαντικού συμφέροντος για ειρήνη και ασφάλεια στην Αρκτική, ιδίως μέσω του ΝΑΤΟ

η αντίθεση σε περαιτέρω δασμούς, οι οποίοι θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα ήταν ασυμβίβαστοι με τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ

η ετοιμότητα της ΕΕ να υπερασπιστεί τα κράτη-μέλη, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της από κάθε μορφή εξαναγκασμού

και, τέλος, η βούληση για συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

«Αυτές είναι οι αρχές που πρέπει να καθοδηγήσουν τις συζητήσεις των ηγετών μας αύριο, αλλά και τις μελλοντικές μας ενέργειες», κατέληξε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Πρώην γγ ΝΑΤΟ: Έφτασε η ώρα να αντισταθούμε στον Τραμπ

Ο πρώην γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Άντερς Φογκ Ράσμουσεν, δήλωσε ότι η εποχή του «κολακέματος» προς τον πρόεδρο Τραμπ «έχει τελειώσει» και ότι πλέον μπορούμε να αναμένουμε μια «πιο αποφασιστική αντίδραση» από την Ευρώπη.

Ο Ράσμουσεν, ο οποίος είναι επίσης πρώην πρωθυπουργός της Δανίας, είπε στο BBC ότι αν ο Τραμπ προχωρήσει στην επιβολή πρόσθετων δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, θα πρέπει να επιβληθούν αντίποινα με δασμούς, καθώς, όπως ανέφερε, «ο Τραμπ σέβεται μόνο τη δύναμη και την ισχύ».

Πρόσθεσε στο BBC ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επιβίωνε αν ο Τραμπ πραγματοποιούσε την απειλή του να καταλάβει τη Γροιλανδία.

«Έφτασε η ώρα να αντισταθούμε στον Τραμπ», κατέληξε.