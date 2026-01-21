«Η Γαλλία ζητάει μια άσκηση του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία και είναι έτοιμη να συμβάλει σ' αυτή», ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Η Γαλλία θέλει να πραγματοποιηθεί μια «άσκηση του ΝΑΤΟ» στη Γροιλανδία και είναι «έτοιμη να συμβάλει σ' αυτή», ανακοινώθηκε σήμερα από το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, την ώρα που ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει πως θέλει να αποκτήσει αυτό το αυτόνομο έδαφος της Δανίας.

Οι απειλές του αναφορικά με τη Γροιλανδία έχουν ψυχράνει τις ήδη περίπλοκες σχέσεις ανάμεσα στον αμερικανό πρόεδρο, οι οποίος πρόκειται να εκφωνήσει σήμερα ομιλία στο Φόρουμ του Νταβός, και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ήδη στείλει στρατιωτικό προσωπικό σ' αυτό το έδαφος για μια αναγνωριστική αποστολή ενόψει γυμνασίων που οργανώνει η Δανία με συμμάχους του ΝΑΤΟ, αλλά εκτός του πλαισίου της ατλαντικής συμμαχίας και συνεπώς χωρίς ανάμιξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αυτό προκάλεσε τον θυμό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε τους συμμάχους του, που συμμετέχουν σ' αυτά τα γυμνάσια, με επιβολή νέων τελωνειακών δασμών έως και 25%.

Μιλώντας στο Νταβός την Τρίτη, ο Μακρόν δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν θα εκφοβιστεί, ασκώντας δριμεία κριτική στον Τραμπ για την απειλή του να επιβάλει υψηλούς δασμούς εάν η Ευρώπη δεν τον αφήσει να καταλάβει τη Γροιλανδία.

Ο αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι η Γροιλανδία - πλούσια σε μεταλλεύματα - είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ έναντι της Ρωσίας και της Κίνας. Σύμφωνα με το Παρίσι, μια άσκηση του ΝΑΤΟ θα επέτρεπε να συμμετάσχει η Ουάσινγκτον και να υπογραμμισθεί το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι παίρνουν στα σοβαρά την ασφάλεια στην Αρκτική.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ έχουν προειδοποιήσει ότι η στρατηγική του Τραμπ για τη Γροιλανδία θα μπορούσε να ανατρέψει τη συμμαχία.