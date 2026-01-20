Δύο νέα σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ισπανία λίγα 24ωρα μετά την πολύνεκρη τραγωδία στην Κόρδοβα.

Ενώ η Ισπανία μετράει τις πληγές της ύστερα από την σιδηροδρομική τραγωδία στην Κόρδοβα, δύο νέα σιδηροδρομικά ατυχήματα την Τρίτη 20/1 δημιουργούν νέους προβληματισμούς.

Στην Βαρκελώνη, συρμός του προαστιακού σιδηροδρόμου εκτροχιάστηκε, ύστερα από κατάρρευση τοίχου αντιστήριξης που έπεσε πάνω στις γραμμές. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν 15 άτομα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αναφορές για θύματα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών αποδίδουν το ατύχημα στα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Καταλονία φαίνεται να προκάλεσαν αστάθεια στον τοίχο αντιστήριξης που κατέρρευσε πάνω στις γραμμές.

Την ίδια ώρα, δεύτερος εκτροχιασμός καταγράφηκε σε δρομολόγιο μεταξύ των σταθμών Blanes και Maçanet, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πέτρες που αποκολλήθηκαν λόγω της καταιγίδας στη Χιρόνα κατέληξαν στις ράγες, οδηγώντας στο περιστατικό. Και σε αυτή την περίπτωση, η κυκλοφορία των τρένων έχει διακοπεί.

{https://x.com/TheCPostNews/status/2013727941348163825}