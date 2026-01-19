Η στάση της Ευρώπης ενδυναμώνει τον Τραμπ, σύμφωνα με την ανιψιά του.

Η ανιψιά του Ντόναλντ Τραμπ, προέτρεψε την Ευρώπη να «αντιδράσει» μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ να επιβάλει δασμούς σε οκτώ χώρες που αντιτίθενται στην κατάληψη της Γροιλανδίας.

Παραθέτοντας έναν τίτλο άρθρου των New York Times που αναφέρει «Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κλίνουν προς τη διαπραγμάτευση, όχι προς τα αντίποινα, λόγω της απειλής Τραμπ», η Μαίρη Τραμπ σε ανάρτησή της στο Χ τονίζει: «Έχω τόσο γ@@@@α κουραστεί από την αποτυχημένη στρατηγική της διαπραγμάτευσης και του κατευνασμού. Αυτό μόνο τον ενδυναμώνει. Αντεπιτεθείτε!».

{https://x.com/MaryLTrump/status/2013095586975613041?s=20}