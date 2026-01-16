Συνεχίζονται οι εντάσεις μεταξύ Σύριων και Κούρδων στα περίχωρα του Χαλεπίου.

Με ανακοίνωσή του, ο συριακός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους στο Χαλέπι για τα επικείμενα πλήγματα απέναντι στις θέσεις των Κούρδων μαχητών στο Ντέιρ Χαφέρ, ανατολικά της πόλης. Η απάντηση αυτή του συριακού στρατού έρχεται μετά τις πολύνεκρες συγκρούσεις της προηγούμενης εβδομάδας.

«Καλούμε τον πληθυσμό να μην πλησιάζει αυτή τη ζώνη η οποία χρησιμοποιείται ως βάση για τρομοκρατικές επιχειρήσεις στο Χαλέπι και τα περίχωρά του», ανακοίνωσε ο στρατός.

Διάταγμα που προβλέπει σημαντικά δικαιώματα για τους Κούρδους της Συρίας έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα, αναγνωρίζοντας την κουρδική ως επίσημη γλώσσα. Στο ίδιο κείμενο τονίζεται ότι οι Κούρδοι πολίτες αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιαστικό τμήμα του συριακού λαού, ενώ η πολιτιστική και γλωσσική τους ταυτότητα χαρακτηρίζεται βασικό στοιχείο της συριακής εθνικής ταυτότητας.

Μεταξύ άλλων, το διάταγμα καθιερώνει το Ναβρόζ, την κουρδική Πρωτοχρονιά, ως επίσημη αργία και αποδίδει την υπηκοότητα σε Κούρδους και στους απογόνους τους που την είχαν στερηθεί μετά την αμφιλεγόμενη απογραφή του 1962, όταν είχαν χαρακτηριστεί «παράνομοι μετανάστες» από την Τουρκία. Παράλληλα, τα κουρδικά αναγνωρίζονται ως «εθνική γλώσσα».

Η κουρδική μειονότητα στη Συρία είχε παραμείνει για δεκαετίες στο περιθώριο και υπό καταπίεση από προηγούμενα καθεστώτα. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (2011–2024), εκμεταλλεύτηκε την αποσταθεροποίηση για να εδραιώσει τον έλεγχο σε εκτεταμένες περιοχές της βόρειας και βορειοανατολικής Συρίας, συμπεριλαμβανομένων περιοχών με κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, μετά την ήττα του Ισλαμικού Κράτους με τη στήριξη διεθνούς συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τον Μάρτιο του 2025, η νέα κυβέρνηση της Δαμασκού είχε συνάψει συμφωνία με τους Κούρδους για την ενσωμάτωση των στρατιωτικών και πολιτικών τους δομών στο συριακό κράτος. Ωστόσο, οι συνομιλίες για την πρακτική εφαρμογή της συμφωνίας φαίνεται ότι έχουν πλέον περιέλθει σε αδιέξοδο.