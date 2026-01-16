«Αυτό είναι απολύτως σύμφωνο με το όραμά μας», δηλώνει η Ρωσία, καθώς Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία εξετάζουν το ενδεχόμενο νέου διαλόγου με τον Πούτιν.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Κρεμλίνου χαιρέτισε τις εκκλήσεις από Παρίσι, Ρώμη και Βερολίνο για επανέναρξη των συνομιλιών με τη Ρωσία, κάνοντας λόγο για «θετική εξέλιξη».

Η Μόσχα βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό σε διπλωματική απομόνωση από τις αρχές του 2022, όταν ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, πρόσφατα έδειξαν ότι είναι ανοιχτοί σε διάλογο με τη Μόσχα, με τον Μερτς να ζητά αυτή την εβδομάδα «ισορροπία στις σχέσεις» με τη Ρωσία.

Επίσης, η επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τη Ρωσία αναπόφευκτες «σε κάποιο σημείο», αλλά προειδοποίησε: «Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί».

Η Μόσχα «σημείωσε τις δηλώσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες από διάφορους Ευρωπαίους ηγέτες, συγκεκριμένα από το Παρίσι, τη Ρώμη ακόμη και το Βερολίνο, όσο παράξενο και αν φαίνεται, ότι, για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα στην Ευρώπη, πρέπει να μιλήσουμε με τους Ρώσους», δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Αυτό συνάδει απόλυτα με το όραμά μας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «Αν αυτό αντανακλά το στρατηγικό όραμα των Ευρωπαίων, τότε πρόκειται για μια θετική εξέλιξη των θέσεών τους».

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας με την ιδέα αυτή. Η βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, δήλωσε στο Poltiico ότι δεν υπάρχουν «αποδείξεις ότι ο Πούτιν θέλει πραγματικά την ειρήνη».

Οι νέες εκκλήσεις έρχονται εν μέσω ανησυχιών στις Βρυξέλλες και σε άλλες πρωτεύουσες ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να παραγκωνίσει τους Ευρωπαίους στις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο και τη Μόσχα. Η Μελόνι ζήτησε την περασμένη εβδομάδα από την ΕΕ να ορίσει έναν ειδικό απεσταλμένο για συνομιλίες με τη Ρωσία.

Με πληροφορίες από Politico