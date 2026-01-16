O Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι «υποστηρίζει την ενίσχυση των πολιτικών και διπλωματικών προσπαθειών για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή».

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, συζήτησαν τηλεφωνικά την Παρασκευή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το Ιράν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν προσφέρθηκε να βοηθήσει τον Νετανιάχου ως μεσολαβητής σε σχέση με το Ιράν και δήλωσε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι «υποστηρίζει την ενίσχυση των πολιτικών και διπλωματικών προσπαθειών για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή», ανέφερε το Κρεμλίνο.

«Η ρωσική πλευρά επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να συνεχίσει να κάνει προσπάθειες μεσολάβησης και να προωθεί έναν εποικοδομητικό διάλογο που θα περιλαμβάνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Προσθέτει, επίσης, ότι Πούτιν και Νετανιάχου συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές σε διάφορα επίπεδα.

Η συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών έγινε εν μέσω αυξημένων περιφερειακών εντάσεων σχετικά με μια πιθανή αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν.

Με πληροφορίες από Anadolu