Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η χώρα προχωρά σε πρόωρες εκλογές, καθώς τα τρία μεγαλύτερα κόμματα αρνήθηκαν να αναλάβουν την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης μετά την παραίτηση της προηγούμενης, εν μέσω εκτεταμένων διαδηλώσεων.

Σήμερα ο Ράντεφ έδωσε στο «Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες» (DPS) την τελευταία ευκαιρία να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση, αλλά το κόμμα απέρριψε το αίτημα, το τρίτο που το έκανε αυτό σε μία εβδομάδα, προετοιμάζοντας το έδαφος για πρόωρες εκλογές, τις όγδοες τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Κανένα από τα εν λόγω κόμματα δεν διαθέτει αρκετές έδρες, σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο, για να συγκροτήσει μια σταθερή πλειοψηφία.

«Πάμε για εκλογές», δήλωσε ο Ράντεφ.

Η κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Ρόσεν Ζελιάζκοφ, που στηριζόταν από τον κεντροδεξιό συνασπισμό GERB-SDS, παραιτήθηκε τον περασμένο μήνα έπειτα από εβδομάδες διαμαρτυριών κατά της κρατικής διαφθοράς και του νέου προϋπολογισμού που προβλέπει άυξησεις ορισμένων φόρων.

Η αποχώρησή του, που ήρθε λίγο πριν την ένταξη της Βουλγαρίας στην ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου, πυροδότησε μια συνταγματική διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας τόσο το GERB-SDS όσο και το μεταρρυθμιστικό PP-DB απέρριψαν την πρόταση Ράντεφ για σχηματισμό κυβερνητικής συμμαχίας.

Με το Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες να απορρίπτει με τη σειρά του την πρόταση, ο Ράντεφ πρέπει τώρα να διορίσει υπηρεσιακό υπουργικό συμβούλιο και να ορίσει ημερομηνία για πρόωρες εκλογές.

Η Βουλγαρία, το φτωχότερο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει απόλυτη ανάγκη από πολιτική σταθερότητα για να επιταχύνει την απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ στις ετοιμόρροπες υποδομές της, να ενθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις και να εξαλείψει τη συστημική διαφθορά.

