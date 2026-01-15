Ο Ερντογάν στο λανσάρισμα νέου καναλιού της τουρκικής δημόσιας τηλεόρασης.

Η τουρκική δημόσια τηλεόραση απέκτησε νέο κανάλι, αφιερωμένο στους νέους και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέλαβε το λανσάρισμα με τη βοήθεια ενός ρομπότ.

Το Robogenc, όπως ονομάζεται το ρομπότ- με T shirt που έφερε το λογότυπο του TRT και βερμούδα- πλησίασε τον Τούρκο πρόεδροφ κρατώντας ένα τηλεκοντρόλ.

Ο Ερντογάν φάνηκε κάπως αμήχανος μπροστά στο ρομπότ και τελικά πήρε το τηλεκοντρόλ με πάρα πολύ απαλές κινήσεις. Ο Τούρκος πρόεδρος στη συνέχεια απευθύνθηκε σε κάποιους δίπλα του, προτού πατήσει το τηλεκοντρόλ ώστε να ξεκινήσει η μετάδοση του TRT Genc.

{https://x.com/trthaber/status/2011807734014845109}

Στην ομιλία του, ο Ερντογάν τόνισε ότι το κανάλι θα βοηθήσει στο μεγάλωμα μιας γενιάς που θα είναι ευθυγραμμισμένη με τις αξίες και το όραμα της Τουρκίας. Παράλληλα υπογράμμισε πως, ως δημόσια τηλεόραση, το TRT πρέπει να παραμένει ιδιαίτερα προσεκτικό ώστε να μη διαστρεβλώνει ιστορικά γεγονότα, για λόγους τηλεθέασης.

Πηγή: Daily Sabah