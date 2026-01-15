Οι ΗΠΑ στέλνουν σαφές μήνυμα στο Ιράν, όπως είπε ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ.

Κυρώσεις σε πέντε Ιρανούς αξιωματούχους επέβαλαν οι ΗΠΑ κατηγορώντας τους ότι βρίσκονται πίσω από την καταστολή των διαδηλώσεων.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ακόμα πως παρακολουθούν τα κεφάλαια των Ιρανών ηγετών που μεταφέρονται σε διεθνείς τράπεζες, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει την πίεση στην Τεχεράνη, αν και με μειωμένη ένταση.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέβαλε κυρώσεις στον Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και στους διοικητές των δυνάμεων ασφαλείας με την κατηγορία ότι είναι «οι αρχιτέκτονες της καταστολής».

Οι ΗΠΑ επέβαλαν επίσης κυρώσεις στη φυλακή Φαρντίς, όπου σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών οι γυναίκες «υπομένουν σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση».

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε ότι το μήνυμα της Ουάσινγκτον προς τους ηγέτες του Ιράν ήταν σαφές: «Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ γνωρίζει ότι, σαν αρουραίοι σε ένα βυθιζόμενο πλοίο, μεταφέρετε μανιωδώς κεφάλαια, που αρπάζονται από ιρανικές οικογένειες, σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Να είστε σίγουροι, θα παρακολουθήσουμε και εσάς».

«Αλλά υπάρχει ακόμα χρόνος, αν επιλέξετε να ενωθείτε μαζί μας. Όπως έχει πει ο Πρόεδρος Τραμπ, σταματήστε τη βία και σταθείτε στο πλευρό του λαού του Ιράν».

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τον ιρανικό λαό

Από την άλλη, οι ηγέτες του Ιράν έχουν κατηγορήσει τους μακροχρόνιους εχθρούς τους, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, για την υποκίνηση των αναταραχών. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε επίσης την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει ορισμένα από τα οικονομικά προβλήματα που πυροδότησαν αρχικά τις διαμαρτυρίες. Είπε ότι σκοπεύει να αντιμετωπίσει ζητήματα διαφθοράς και συναλλαγματικών ισοτιμιών και ότι αυτό θα βελτιώσει την αγοραστική δύναμη των φτωχότερων.

Οι αναταραχές ξεκίνησαν με διαμαρτυρίες για τις αυξανόμενες τιμές πριν μετατραπούν σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη θεοκρατούμενη κυβέρνηση του Ιράν, από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Η ομάδα υπεράσπισης των δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ,έχει επαληθεύσει μέχρι στιγμής τους θανάτους 2.435 διαδηλωτών και 153 ατόμων που συνδέονται με την κυβέρνηση

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν σθεναρά τον ιρανικό λαό στο αίτημά του για ελευθερία και δικαιοσύνη», δήλωσε ο Μπέσεντ. «Το Υπουργείο Οικονομικών θα χρησιμοποιήσει κάθε εργαλείο για να στοχεύσει όσους βρίσκονται πίσω από την τυραννική καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς».

Το Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε επίσης κυρώσεις σε 18 άτομα που κατηγορούνται για εμπλοκή σε ξέπλυμα χρήματος από τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου και πετροχημικών σε ξένες αγορές, στο πλαίσιο δικτύων «σκιώδους τραπεζικής δραστηριότητας» των ιρανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν υποστεί κυρώσεις.

Η ενέργεια της Πέμπτης είναι η τελευταία κίνηση που στοχεύει την Τεχεράνη από τότε που ο Τραμπ επανέφερε την εκστρατεία «μέγιστης πίεσης» στο Ιράν, η οποία περιλαμβάνει προσπάθειες για να μηδενιστούν οι εξαγωγές πετρελαίου και να αποτρέψει το Ιράν από την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Το Ιράν έχει αρνηθεί επανειλημμένα ότι επιδιώκει να κατέχει πυρηνικά όπλα.

