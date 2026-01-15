Η Ουάσινγκτον και η Κοπεγχάγη συμφώνησαν να συστήσουν ομάδα εργασίας αλλά «αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα το γεγονός ότι υπάρχει μία θεμελιώδης διαφωνία».

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, έκανε σήμερα λόγο για «θεμελιώδη διαφωνία» με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το μέλλον της Γροιλανδίας για την οποία έχει βλέψεις ο Ντόναλντ Τραμπ, την επομένη μιας συνάντησης των ηγετών των δύο χωρών.

Η Ουάσινγκτον και η Κοπεγχάγη συμφώνησαν να συστήσουν ομάδα εργασίας αλλά «αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα το γεγονός ότι υπάρχει μία θεμελιώδης διαφωνία, επειδή η αμερικανική φιλοδοξία να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας παραμένει στο ακέραιο», αναφέρει.

«Είναι βέβαια μία σοβαρή κατάσταση και ως εκ τούτου θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να αποτρέψουμε την υλοποίηση αυτού του σεναρίου», πρόσθεσε.

Χθες, Τετάρτη, ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λάκε Ράσμουσεν διαπίστωσε μια τέτοια «θεμελιώδη διαφωνία» και κατήγγειλε την επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να «κατακτήσει» τη Γροιλανδία, έπειτα από συνάντηση στον Λευκό Οίκο με Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Δεν ήταν μια εύκολη συνάντηση, και θα πρέπει να ευχαριστήσω τους δύο υπουργούς (της Δανίας και της Γροιλανδίας), που ανέδειξαν με σαφήνεια τη θέση του βασιλείου και απάντησαν στις αμερικανικές δηλώσεις», υπογράμμισε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Δανίας.

Ευρωπαϊκά στρατεύματα στη Γροιλανδία

Η Δανία έστειλε, εξάλλου, στρατιωτικές ενισχύσεις στην αυτόνομη περιφέρεια της Δανίας και εξασφάλισε ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες θα στείλουν στρατιωτική αποστολή σε υποστήριξη της Κοπεγχάγης. Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, Σουηδία το επιβεβαίωσαν.

«Υπάρχει ομοφωνία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ για το ότι μια ενισχυμένη παρουσία στην Αρκτική είναι απαραίτητη για την ευρωπαϊκή και βορειοαμερικανική ασφάλεια», προσθέτει η Φρεντέρικσεν.

«Η Δανία επένδυσε σημαντικά σε νέες ικανότητες στην Αρκτική. Και θα πρέπει να χαιρετίσω το ότι ένας ορισμένος αριθμός συμμάχων συνεισφέρουν αυτή τη στιγμή σε κοινά γυμνάσια στη Γροιλανδία και γύρω από αυτήν».

Νίλσεν: «Ο διάλογος και η διπλωματία είναι ο σωστός δρόμος», αλλά...

«Ο διάλογος και η διπλωματία είναι ο σωστός δρόμος προς τα εμπρός», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, αλλά επιμένει ότι το νησί «δεν είναι προς πώληση» και δεν επιθυμεί να γίνει μέρος των ΗΠΑ ή να κυβερνηθεί από αυτές.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Νίλσεν ευχαρίστησε τους υπουργούς Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας για τις συνομιλίες τους στην Ουάσινγκτον.

Χαιρέτισε ιδιαίτερα την κίνηση για τη δημιουργία ομάδας εργασίας που θα «συνεχίσει να εργάζεται για την επίλυση των διαφωνιών μεταξύ των μερών».

«Ο διάλογος και η διπλωματία είναι ο σωστός δρόμος προς τα εμπρός, ακόμα και όταν τα διακυβεύματα είναι υψηλά και η πίεση είναι αισθητή», αναφέφει.

Ωστόσο, επέμεινε ότι πρέπει να είναι «απολύτως σαφές» ότι οποιαδήποτε συζήτηση «απαιτεί σεβασμό στη συνταγματική μας θέση, στο διεθνές δίκαιο και στο δικαίωμά μας για τη δική μας χώρα».

