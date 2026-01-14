Η ατάκα του Κιρ Στάρμερ για τα 14 χρόνια διακυβέρνησης των Τόρις.

Ξεσπάθωσε ο Κιρ Στάρμερ απαντώντας στην κριτική των Τόρις, κάνοντας αναφορά ακόμα και στο Κάμα Σούτρα, στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Η επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοκ, στο πλαίσιο των ερωτήσεων προς τον πρωθυπουργό, επέκρινε την κυβέρνηση της Βρετανίας για απανωτές στροφές 180 μοιρών, με αφορμή την αλλαγή της απόφασης περί υποχρεωτικών ψηφιακών ταυτοτήτων.

Απαντώντας, ο Κιρ Στάρμερ έκανε αρχικά αναφορά σε στροφές 180 μοιρών που έχουν κάνει οι Τόρις και μετά σχολίασε την κατηγορία της Μπάντενοκ περί ασυνέπειας.

«Μην αρχίσω… πέντε πρωθυπουργοί, έξι υπουργοί Οικονομικών, οχτώ υπουργοί Εσωτερικών», είπε ο Στάρμερ. «Σε 14 χρόνια είχαν περισσότερες θέσεις από τις στάσεις του Κάμα Σούτρα. Δεν είναι να απορείς που ξεθεώθηκαν και άφησαν τη χώρα γα@@@@νη», πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

{https://x.com/SkyNews/status/2011480152706834794}