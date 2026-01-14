Αντίποινα υπόσχεται η Τεχεράνη αν οι ΗΠΑ της επιτεθούν.

Το Ιράν προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ότι θα επιτεθεί στις αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους αν δεχτεί αμερικανική επίθεση, δήλωσε ανώτερος ιρανός αξιωματούχος στο Reuters την Τετάρτη, μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για παρέμβαση στη χώρα, που φλέγεται από αιματηρές διαδηλώσεις.

«Η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τις χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ έως την Τουρκία, ότι αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο Ιράν, οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν χτυπήματα», ανέφερε η πηγή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δυνάμεις σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται η έδρα του Πέμπτου Στόλου του Αμερικανικού Ναυτικού, και του Κατάρ, όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Al-Udeid.

Ο ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι η Τεχεράνη ζήτησε από τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή να «εμποδίσουν την Ουάσιγκτον να επιτεθεί στο Ιράν».

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι άμεσες επαφές μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράγκτσι, και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, έχουν ανασταλεί κάτι που αποτυπώνει την αυξανόμενα ένταση.

Ισραηλινή πηγή δήλωσε ότι σύμφωνα με ισραηλινή εκτίμηση, ο Τραμπ έχει αποφασίσει την στρατιωτική επέμβαση, αλλά δεν έχει γίνει σαφής ο χρόνος και το είδος της.

Δεύτερη ισραηλινή κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι το συμβούλιο ασφαλείας του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ενημερώθηκε χθες το βράδυ για τις πιθανότητες ανατροπής του καθεστώτος ή αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή θα αποτελέσουν στόχο σε περίπτωση επίθεσης κατά του Ιράν.

Ο αριθμός των νεκρών από τις αναταραχές στο Ιράν ανέρχεται σε σχεδόν 2.600, σύμφωνα με μια οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς το θεοκρατικό καθεστώς προσπαθεί να καταστείλει τις διαμαρτυρίες σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις από το 1979.

