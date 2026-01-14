Το καταφύγιο στην άκρη του γκρεμού, είναι ένα από τα πολλά πυρηνικά φυλάκια που υπάρχουν κατά μήκος των ακτών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ένα πυρηνικό καταφύγιο απέχει «μόλις λίγες μέρες» από το να... πέσει στη θάλασσα λόγω της παράκτιας διάβρωσης. Το κτήριο, φτιαγμένο από τούβλα, κοντά στο Tunstall στις ακτές του ανατολικού Yorkshire, πιστεύεται ότι είναι περίπου 70 ετών και είχε σχεδιαστεί ως παρατηρητήριο σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου.

Ο ερασιτέχνης ιστορικός Davey Robinson, ο οποίος καταγράφει σε βίντεο τις τελευταίες ημέρες του κτηρίου, δήλωσε στο BBC: «Ζούμε σε μια από τις πιο διαβρωμένες ακτές της Ευρώπης και αυτό το καταφύγιο δεν έχει πολύ χρόνο ακόμα, ίσως μόνο λίγες μέρες», είπε.

Το ανατολικό Yorkshire έχει μία από τις ταχύτερα διαβρωμένες ακτές στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος.

Ο Robinson και η σύντροφός του Tracy Charlton επισκέπτονται την τοποθεσία στο Tunstall τις τελευταίες εννέα μέρες, αναμένοντας την... πτώση του καταφυγίου.

«Ανεβάζουμε το υλικό στο κανάλι μας στο YouTube και συγκεντρώνει ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο», είπε ο Robinson.

Το καταφύγιο στην άκρη του γκρεμού, είναι ένα από τα πολλά πυρηνικά φυλάκια που υπάρχουν κατά μήκος των ακτών του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με την ιστορική ερευνητική ομάδα Subterranea Brittanica.

Γνωστό ως Tunstall ROC (Royal Observer Corps) Post, πιστεύεται ότι χτίστηκε το 1959 και τέθηκε εκτός λειτουργίας στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Ο Robinson είπε ότι περιλάμβανε υπνοδωμάτια και «πολύ βασικές» εγκαταστάσεις διαβίωσης.

«Σχεδιάστηκε έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν μέσα σε αυτό περιμένοντας την πυρηνική έκρηξη, ώστε να ενημερώσουν άλλους ανθρώπους σε άλλα καταφύγια σε όλη τη χώρα», είπε.

«Ευτυχώς, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ».

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, η ακτογραμμή του Holderness υποχωρεί με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 2 μέτρα.

Σύμφωνα με το Internet Geography, από τα ρωμαϊκά χρόνια έχουν χαθεί περίπου 5 χιλιόμετρα γης, συμπεριλαμβανομένων 23 χωριών.

«Είναι ένα σύμβολο της διάβρωσης σε αυτή την περιοχή», ανέφερε ο Robinson.

«Όλη αυτή η περιοχή διαβρώνεται με γρήγορο ρυθμό και το να βλέπεις ένα πραγματικό, φυσικό αντικείμενο να μετακινείται αποδεικνύει ξεκάθαρα τι συμβαίνει», πρόσθεσε.

Η Charlton τόνισε ότι θα συνεχίσουν να επισκέπτονται το μέρος τις επόμενες ημέρες, καθώς το καταφύγιο «έχει μόνο λίγες μέρες ζωής» πριν πέσει στη θάλασσα.

«Έχουμε επενδύσει σε αυτό και νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε να το επισκεπτόμαστε για χάρη των χιλιάδων ανθρώπων που παρακολουθούν τα βίντεό μας στο YouTube», ανέφερε.

