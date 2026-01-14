Η οργισμένη αντίδραση του αμερικανού προέδρου ήρθε καθώς η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση να δημοσιοποιήσει τα λεγόμενα αρχεία Έπσταϊν, έγγραφα που αναμένεται να αποκαλύψουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις δραστηριότητες και τις διασυνδέσεις του καταδικασμένου παιδόφιλου και προαγωγού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε σε κάποιον το «μεσαίο δάχτυλο» την Τρίτη, απαντώντας, σύμφωνα με πληροφορίες, σε κάποιο που τον κατηγόρησε «προστάτη παιδόφιλων» κατά την επίσκεψή του σε εργοστάσιο της Ford στο Μίσιγκαν.

To TMZ κοινοποίησε ένα σύντομο βίντεο στο οποίο καταγράφεται η εκνευρισμένη αντίδραση του αμερικανού προέδρου σε κάποιον που τον αποδοκίμαζε εκτός κάδρου.

Ο Τραμπ πέρασε το απόγευμα της Τρίτης περιοδεύοντας στο συγκρότημα River Rouge της Ford στο Ντίαρμπορν, πριν δώσει ομιλία στο Detroit Economic Club.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, δεν επιβεβαίωσε αν ο Τραμπ έδειξε το μεσαίο δάχτυλο, αλλά σε δήλωσή του στον Guardian είπε ότι έδωσε μια «κατάλληλη και σαφή απάντηση» όταν «ένας παράφρων σε κρίση άρχισε να ουρλιάζει βωμολοχίες».

Στο απόσπασμα διάρκειας περίπου 15 δευτερολέπτων, ακούγεται ένα άτομο να φωνάζει από το δάπεδο του εργοστασίου της Ford, ενώ ο Τραμπ κοιτάζει προς τα κάτω από ένα κιγκλίδωμα. Το TMZ υποστηρίζει ότι ο Τραμπ έβρισε πριν δείξει το δάχτυλο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=NPA8qcDKalk}

Εκπρόσωπος της Ford δήλωσε στο TMZ ότι γενικά είναι περήφανοι για το πώς οι εργαζόμενοί τους εκπροσώπησαν την εταιρεία και ότι ήταν μια «εξαιρετική εκδήλωση».

Πρόσθεσαν, ωστόσο, ότι δεν εγκρίνουν «οποιοσδήποτε να πει κάτι ανάρμοστο» στις εγκαταστάσεις τους: «Όταν αυτό συμβαίνει, ακολουθούμε μια συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά δεν μπαίνουμε σε θέματα προσωπικού», είπαν.

Σημειώνεται πως το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δημοσιοποιήσει λιγότερο από το 1% των αρχείων Επστάιν, σύμφωνα με καταθέσεις στο δικαστήριο την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, ακόμη και μετά την απαίτηση ομοσπονδιακού νόμου να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα στα μέσα Δεκεμβρίου.

Την περασμένη εβδομάδα, δύο Αμερικανοί βουλευτές, ο Δημοκρατικός της Καλιφόρνια Ρο Κάνα και ο Ρεπουμπλικανός του Κεντάκι Τόμας Μάσι, πίεσαν έναν ομοσπονδιακό δικαστή να διατάξει την πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων.

Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, η οποία επιβλέπει τη διαδικασία, ισχυρίζεται ότι αυτή έχει επιβραδυνθεί για να προστατευτούν οι ταυτότητες των θυμάτων του Έπσταϊν. Τα έγγραφα που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα είναι σε μεγάλο βαθμό λογοκριμένα και αποκαλύπτουν ελάχιστα, προκαλώντας ερωτήματα από κορυφαίους Δημοκρατικούς σχετικά με το τι δεν αποκαλύπτεται.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει φωτογραφηθεί με τον Έπσταϊν και είχε μακροχρόνια σχέση μαζί του, αρχικά αντιστάθηκε στη δημοσιοποίηση των αρχείων, ενώ έχει επίσης προσπαθήσει να απορρίψει τα αρχεία ως «απάτη».