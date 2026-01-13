Δεν υπάρχει πολιτική βούληση από μέρους της κυβέρνησης να χειριστεί το όλο θέμα προς την κατεύθυνση της κάθαρσης και της τιμωρία, τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΑΚΕΛ.

«Είμαστε βέβαιοι ότι ήταν εις γνώσιν του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας», δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνο με τους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη, σχετικά με τη διαρροή βίντεο που φέρεται να αποκαλύπτει παράνομη «πορεία του χρήματος» για την εκλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ο κ. Στεφάνου σημείωσε ότι ήταν απογοητευτική και πολύ κατώτερη των περιστάσεων η αντίδραση του Προέδρου και των συνεργατών του, ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση υφίσταται μεγάλη πολιτική ζημιά. Επεσήμανε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση από μέρους της κυβέρνησης να χειριστεί το όλο θέμα προς την κατεύθυνση της κάθαρσης και της τιμωρίας.

Αναλυτικά, κληθείς να σχολιάσει τις πολιτικές αναταράξεις στην Κύπρο μετά τη διαρροή του βίντεο, τόνισε: «Το βίντεο αυτό στην ουσία αποτυπώνει την ύπαρξη ενός μηχανισμού στο Προεδρικό που με όσα εμφανίζονται υπερβαίνουν το όριο του νόμου, που ουσιαστικά συνδέει το ενδιαφέρον επενδυτών για να επενδύσουν στην Κύπρο με διευκόλυνση από το Προεδρικό έναντι ανταλλαγμάτων για να γίνει η δουλειά τους. Και την ίδια ώρα έχουμε την παρουσία ενός εξωθεσμικού παράγοντα, που ήταν στην προηγούμενη κυβέρνηση υπουργός, να λειτουργεί σε έναν ρόλο λομπίστα που έχει μια άμεση και ιδιάζουσα σχέση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μαζί με τον μέχρι πρότινος διευθυντή του γραφείου του Προέδρου».

Στην ερώτηση αν πιστεύει ότι υπάρχουν ευθύνες του Κύπριου Προέδρου, απάντησε θετικά: «Είμαστε βέβαιοι ότι ήταν εις γνώσιν του Προέδρου… Ζητήσαμε εξηγήσεις και πειστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρόεδρο. Πρέπει να πω ότι ήταν εντελώς απογοητευτική και πολύ κατώτερη των περιστάσεων η αντίδραση και του προέδρου και των συνεργατών του πράγμα που δείχνει ότι το Προεδρικό βρισκόταν σε αμηχανία σε σχέση με το πώς να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα».

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι υπάρχει τακτική συγκάλυψης, είπε: «Υπάρχει μια τακτική εκτόνωσης της πολιτικής πίεσης πάνω στην ίδια την κυβέρνηση (με τις παραιτήσεις) γιατί κριτική γίνεται και από συμπολιτευόμενα κόμματα. Κάποιοι βουλευτές των συμπολιτευόμενων κομμάτων είναι πάρα πολύ έντονοι. Ξέρουμε ότι έγινε συνάντηση με το μεγαλύτερο κόμμα της συγκυβέρνησης, το Δημοκρατικό Κόμμα, στο Προεδρικό και εκεί το Δημοκρατικό Κόμμα έβαλε συγκεκριμένους όρους προς τον Πρόεδρο, ανάμεσα στους οποίους ήταν και η παραίτηση του κ. Χαραλάμπους και της κας Προέδρου όμως τις προηγούμενες μέρες, πριν τις παραιτήσεις, η τακτική του Προεδρικού ήταν να κάνει επικοινωνιακή μετατόπιση από την ουσία του βίντεο στην προέλευση του βίντεο».

«Η κυβέρνηση υφίσταται μια πολύ μεγάλη πολιτική ζημιά και νομίζω ότι πέραν από το ίδιο το σκάνδαλο και η προσπάθεια χειρισμού του όλου ζητήματος από μέρους της κυβέρνησης, που ήταν προσπάθεια μετατόπισης και απόκρυψης, ακόμη κι αυτό που είπε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λίγο-πολύ "μην αναφέρεστε σε αυτά γιατί θα πληρώσετε όλη τη ζημιά στις επόμενες εκλογές", δείχνει ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση από μέρους της κυβέρνησης να χειριστεί το όλο θέμα προς την κατεύθυνση της κάθαρσης και της τιμωρίας, αλλά περισσότερο στην απόκρυψη ενός πολύ φανερού σκανδάλου», υπογράμμισε.