Το πετρέλαιο που εξάγεται από τα τεράστια αποθέματα της Βενεζουέλας είναι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της βιομηχανίας, το πιο βρώμικο στον κόσμο.

Τα σχέδια των ΗΠΑ για την αξιοποίηση των αποθεμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας θα μπορούσαν έως το 2050 να καταναλώσουν περισσότερο από το 1/10 του εναπομείναντος παγκόσμιου προϋπολογισμού για τον άνθρακα, προκειμένου να περιοριστεί η παγκόσμια υπερθέρμανση του πλανήτη σε 1,5°C, σύμφωνα με μια αποκλειστική ανάλυση που παρουσιάζει ο Guardian.

Ο υπολογισμός υπογραμμίζει πώς τυχόν κινήσεις για περαιτέρω αξιοποίηση των αποθεμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας, των μεγαλύτερων στον κόσμο, τουλάχιστον στα χαρτιά, θα ασκούσαν αυξανόμενη πίεση στους κλιματικούς στόχους και θα ρίσκαραν να βυθίσουν τη Γη περαιτέρω στην κλιματική καταστροφή.

Τα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας είναι τόσο τεράστια που αν αξιοποιούνταν πλήρως, θα εξαντλούσαν από μόνα τους ολόκληρο τον προϋπολογισμό άνθρακα για να διατηρηθεί ο κόσμος εντός του στόχου της συνθήκης του Παρισιού, δηλαδή της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5°C, που οι κλιματολόγοι λένε ότι είναι το όριο για την αποφυγή των χειρότερων επιπτώσεων της κλιματικής κατάρρευσης.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι απίθανο, σχολιάζει ο Guardian. Μετά από χρόνια κυρώσεων, οι πετρελαϊκές υποδομές της Βενεζουέλας είναι ετοιμόρροπες και καταρρέουν. Αλλά την εβδομάδα που ακολούθησε την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ και την παράδοσή του στη Νέα Υόρκη, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τις πετρελαϊκές εταιρείες να επενδύσουν 100 δισ.δολάριαγια να λειτουργήσουν τα πηγάδια της Βενεζουέλας.

«Θα εξάγουμε όγκο πετρελαίου, που λίγοι άνθρωποι έχουν δει», δήλωσε ο Τραμπ σε στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου την Παρασκευή.

Μια ανάλυση για τον Guardian από την ClimatePartner, μια εταιρεία που υπολογίζει τα αποθέματα άνθρακα, μοντελοποίησε τον αντίκτυπο από την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου της Βενεζουέλας κατά +0,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα έως το 2028, φτάνοντας τα +1,58 εκατ. βαρέλια την ημέρα από το 2035 έως το 2050.

Ένα τέτοιο σενάριο, το οποίο θα ήταν πολύ χαμηλότερο από τα 3,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα που παράγονταν κατά την τελευταία πετρελαϊκή άνθηση της Βενεζουέλας τη δεκαετία του 1990, σημαίνει ότι η κίνηση αυτή θα κατανάλωνε από μόνη της το 13% του συνολικού υπολειπόμενου προϋπολογισμού άνθρακα που χρειάζεται για να διατηρηθεί η παγκόσμια θερμοκρασία εντός 1,5°C.

Το βρώμικο πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Το αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας έχει πυκνή σύσταση σαν πίσσα και υψηλή περιεκτικότητα σε θείο. Αυτά τα στοιχεία δεν ρέουν όπως το συμβατικό πετρέλαιο. Σε σύγκριση με το ελαφρύ, γλυκό αργό πετρέλαιο μιας χώρας όπως η Σαουδική Αραβία, απαιτούν ενεργοβόρες διαδικασίες για την εξόρυξή του από το έδαφος.

Για αυτούς τους λόγους, μια μελέτη της S&P Global Platts Analytics διαπίστωσε ότι τα κοιτάσματα της Ζώνης Ορινόκο της Βενεζουέλας έχουν μακράν την υψηλότερη ένταση άνθρακα από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη πετρελαϊκή περιοχή.

Για παράδειγμα, ήταν σχεδόν 1.000 φορές υψηλότερη από το αργό πετρέλαιο που προέρχεται από το κοίτασμα Johan Sverdrup της Νορβηγίας. Το πετρέλαιο αυτό έχει ένταση 1,6 κιλά διοξειδίου του άνθρακα ανά βαρέλι πετρελαίου, σε σύγκριση με 1.460 κιλά (CO2e/boe) που προέρχεται από τη Ζώνη Ορινόκο της Βενεζουέλας. Η έκθεση διαπίστωσε ότι η «ακραία» ένταση άνθρακα στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας δείχνει ότι αυτό το ρεύμα αργού πετρελαίου θα «αντιμετωπίσει προκλήσεις σε έναν κόσμο με περιορισμένους κανόνες άνθρακα».

Η ανώτερη αναλύτρια της ClimatePartner, Hollie Parry, δήλωσε πως «η απόφαση να αυξηθεί η παραγωγή ενός από τα πιο έντονα σε άνθρακα αργά πετρέλαια στον κόσμο σε ιστορικά επίπεδα, θα καταναλώσει περίπου το 13% του υπόλοιπου παγκόσμιου προϋπολογισμού άνθρακα - το ισοδύναμο με σχεδόν μιας 10ετίας εκπομπών άνθρακα από ολόκληρη την ΕΕ, από μία μόνο περίπτωση πετρελαίου. Σε έναν κόσμο που υπερθερμαίνεται ταχύτατα, μια τέτοια κίνηση θα κλειδώσει δεκαετίες υψηλών εκπομπών άνθρακα ακριβώς τη στιγμή που η επιστήμη απαιτεί μια γρήγορη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα».

Οι περιβαλλοντικοί ακτιβιστές έχουν καταδικάσει τον ισχυρισμό των ΗΠΑ για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, ως μια κίνηση «τόσο απερίσκεπτη όσο και επικίνδυνη», σύμφωνα με τον Mads Christensen, εκτελεστικό διευθυντή της Greenpeace International.

«Ο μόνος ασφαλής δρόμος προς τα εμπρός είναι μια δίκαιη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα, μια κίνηση που προστατεύει την υγεία, διαφυλάσσει τα οικοσυστήματα και υποστηρίζει τις κοινότητες αντί να τις θυσιάζει για βραχυπρόθεσμο κέρδος» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες του Guardian