Η Ματσάδο έχει αφήσει να εννοηθέι ότι θα δώσει στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης που έλαβε φέτος, Και εκείνος δεν ντράπηκε να πει ότι ευχαρίστως θα το πάρει.

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο,που «άρπαξε» το Νόμπελ Ειρήνης μέσα από τα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο ίδιος θεωρεί, θα συναντηθεί μαζί του την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο.

Η επίσκεψή της στον Λευκό Οίκο έρχεται μετά την άρνηση του Τραμπ να την στηρίξει ωστόσο μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ στο Καράκας και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Λίγο μετά την επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν δύσκολο για τη Ματσάδο να ηγηθεί της Βενεζουέλας, λέγοντας ότι δεν έχει την υποστήριξη ή τον σεβασμό του λαού.

Εκείνη, ωστόσο, έχει κάτι που ο Τραμπ λαχταρά εδώ και καιρό - ένα βραβείο Νόμπελ. Έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα προσφέρει το βραβείο της στον πρόεδρο των ΗΠΑ και εκείνος δεν έχει αρνηθεί- ούτε καν λόγω αξιοπρέπειας να το πάρει. Αντίθετα έχει πει ότι θα ήταν «τιμή του» να το λάβει, αν και το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ έχει δηλώσει ότι το βραβείο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όταν ρωτήθηκε την Παρασκευή αν η παραλαβή του βραβείου της Ματσάδο θα τον έκανε να επανεξετάσει την άποψή του για τον ρόλο της στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ δεν απάντησε άμεσα. «Θα πρέπει να της μιλήσω. Μπορεί να εμπλέκεται κάπου. Θα πρέπει να της μιλήσω. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο που θέλει να έρθει. Και αυτός είναι ο λόγος που καταλαβαίνω», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης με στελέχη εταιρειών πετρελαίου στον Λευκό Οίκο.

«Δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν στην Ιστορία που θα έπρεπε να πάρει το βραβείο Νόμπελ περισσότερο από εμένα. Και δεν θέλω να καυχιέμαι, αλλά κανείς άλλος δεν διευθέτησε πολέμους», επανέλαβε ο Τραμπ.

Με πληροφορίες του CNN